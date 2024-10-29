Російська армія понад 20 разів вдарила по Нікопольщині
Вівторок, 29 жовтня 2024, 19:09
Російські війська 29 жовтня понад 20 разів вдарили по Нікопольському району на Дніпропетровщині.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Протягом дня російська армія понад 20 разів била по Нікопольщині – БпЛА та артилерією. Потерпали сам Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади.
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Пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, 7 приватних будинків і 2 господарські споруди, мопед, лінії електропередач. Люди вціліли".
Деталі: Також під час обстрілу Червоногригорівської громади побита АЗС, 3 оселі й 3 господарських споруди.
Що передувало:
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- У ніч на 29 жовтня очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що російські війська атакували Кривий Ріг ракетою. У результаті атаки 1 людина загинула, ще 14 постраждали.