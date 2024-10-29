Російська армія понад 20 разів вдарила по Нікопольщині

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Російські війська 29 жовтня понад 20 разів вдарили по Нікопольському району на Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Протягом дня російська армія понад 20 разів била по Нікопольщині – БпЛА та артилерією. Потерпали сам Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади.

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Пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, 7 приватних будинків і 2 господарські споруди, мопед, лінії електропередач. Люди вціліли".

Деталі: Також під час обстрілу Червоногригорівської громади побита АЗС, 3 оселі й 3 господарських споруди.

Що передувало:

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