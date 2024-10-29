Российская армия более 20 раз ударила по Никопольскому району

Российские войска 29 октября более 20 раз ударили по Никопольскому району Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В течение дня российская армия более 20 раз била по Никопольщине - БпЛА и артиллерией. Пострадали сам Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская, Покровская громады.

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Повреждены инфраструктура, промышленное предприятие, 7 частных домов и 2 хозяйственные постройки, мопед, линии электропередач. Люди уцелели".

Детали: Также во время обстрела Червоногригорьевской громады побита АЗС, 3 дома и 3 хозяйственных постройки.

Что предшествовало:

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