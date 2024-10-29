Российская армия более 20 раз ударила по Никопольскому району
Вторник, 29 октября 2024, 19:09
Российские войска 29 октября более 20 раз ударили по Никопольскому району Днепропетровской области.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "В течение дня российская армия более 20 раз била по Никопольщине - БпЛА и артиллерией. Пострадали сам Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская, Покровская громады.
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Повреждены инфраструктура, промышленное предприятие, 7 частных домов и 2 хозяйственные постройки, мопед, линии электропередач. Люди уцелели".
Детали: Также во время обстрела Червоногригорьевской громады побита АЗС, 3 дома и 3 хозяйственных постройки.
Что предшествовало:
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- В ночь на 29 октября глава Днепропетровской ОВА сообщил, что российские войска атаковали Кривой Рог ракетой. В результате атаки 1 человек погиб, еще 14 пострадали.