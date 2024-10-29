Двох жителів Херсонщини шпиталізували після атаки російського дрона – ОВА

Двоє мешканців селища Дніпровське Херсонської області звернулися за медичною допомогою після поранень, отриманих під час атаки російського дрона кілька днів тому.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram

Дослівно: "46-річна жінка та 50-річний чоловік дістали вибухові травми та уламкові поранення ніг. Їх шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги".

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