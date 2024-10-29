Двох жителів Херсонщини шпиталізували після атаки російського дрона – ОВА
Вівторок, 29 жовтня 2024, 20:46
Двоє мешканців селища Дніпровське Херсонської області звернулися за медичною допомогою після поранень, отриманих під час атаки російського дрона кілька днів тому.
Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram
Дослівно: "46-річна жінка та 50-річний чоловік дістали вибухові травми та уламкові поранення ніг. Їх шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги".
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Передісторія:
- В ніч на 29 жовтня російські окупанти вдарили по Станіславу Херсонської області, постраждали двоє дорослих і двоє дітей. У хлопчиків, 8 та 14 років, діагностували закриті черепно-мозкові травми й множинні ушкодження.
- Внаслідок артилерійського обстрілу села Станіслав на Херсонщині в суботу 27 жовтня загинули двоє цивільних.
- У ніч на 26 жовтня російські війська атакували Херсонську область з артилерії та скинули вибухівку з безпілотника, внаслідок чого загинули чоловік і жінка
- 25 жовтня внаслідок російського скидання вибухівки з дрона на цивільну автівку, що їхала трасою неподалік Томиної Балки на Херсонщині загинув 72-річний чоловік, ще одна людина потрапила у лікарню.