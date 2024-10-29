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Двух жителей Херсонщины госпитализировали после атаки российского дрона – ОВА

Иван ДьяконовВторник, 29 октября 2024, 20:46
Двух жителей Херсонщины госпитализировали после атаки российского дрона – ОВА
Иллюстративное фото: Getty Images

Двое жителей села Днепровское Херсонской области обратились за медицинской помощью после ранений, полученных во время атаки российского дрона.

Источник: Херсонская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "46-летняя женщина и 50-летний мужчина получили взрывные травмы и осколочные ранения ног. Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи".

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Предыстория:

  • В ночь на 29 октября российские оккупанты ударили по Станиславу Херсонской области, пострадали двое взрослых и двое детей. У мальчиков, 8 и 14 лет, диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и множественные повреждения.
  • В результате артиллерийского обстрела села Станислав на Херсонщине в субботу 27 октября погибли двое гражданских.
  • В ночь на 26 октября российские войска атаковали Херсонскую область из артиллерии и сбросили взрывчатку с беспилотника, в результате чего погибли мужчина и женщина
  • 25 октября в результате российского сброса взрывчатки с дрона на гражданскую машину, которая ехала по трассе неподалеку Томиной Балки на Херсонщине погиб 72-летний мужчина, еще один человек попал в больницу.

Херсонская областьжертвы
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