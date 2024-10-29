Двух жителей Херсонщины госпитализировали после атаки российского дрона – ОВА
Вторник, 29 октября 2024, 20:46
Двое жителей села Днепровское Херсонской области обратились за медицинской помощью после ранений, полученных во время атаки российского дрона.
Источник: Херсонская областная военная администрация в Telegram
Дословно: "46-летняя женщина и 50-летний мужчина получили взрывные травмы и осколочные ранения ног. Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи".
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Предыстория:
- В ночь на 29 октября российские оккупанты ударили по Станиславу Херсонской области, пострадали двое взрослых и двое детей. У мальчиков, 8 и 14 лет, диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и множественные повреждения.
- В результате артиллерийского обстрела села Станислав на Херсонщине в субботу 27 октября погибли двое гражданских.
- В ночь на 26 октября российские войска атаковали Херсонскую область из артиллерии и сбросили взрывчатку с беспилотника, в результате чего погибли мужчина и женщина
- 25 октября в результате российского сброса взрывчатки с дрона на гражданскую машину, которая ехала по трассе неподалеку Томиной Балки на Херсонщине погиб 72-летний мужчина, еще один человек попал в больницу.