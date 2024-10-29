Двух жителей Херсонщины госпитализировали после атаки российского дрона – ОВА

Двое жителей села Днепровское Херсонской области обратились за медицинской помощью после ранений, полученных во время атаки российского дрона.

Источник: Херсонская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "46-летняя женщина и 50-летний мужчина получили взрывные травмы и осколочные ранения ног. Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи".

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