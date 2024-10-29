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Армія РФ вдарила по селу Безруки на Харківщині, поранила двох людей

Тетяна ОлійникВівторок, 29 жовтня 2024, 23:19

Увечері 29 жовтня росіяни вдарили по селу Безруки на Харківщині, поранили двох людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Близько 22:30 окупанти вдарили по с. Безруки Дергачівської громади. Пошкоджено приватний будинок.

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Попередньо – двоє постраждалих. Огляд місця влучання триває".

Що передувало:

Увечері 28 жовтня російські війська атакували центральну частину Харкова авіаційними бомбами. Одна з них влучила у Будинок державної промисловості – пам'ятку національного значення.

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У ніч на 29 жовтня о 3:00 окупанти вдарили по Основʼянському району Харкова, загинуло четверо людей. 

Харківська областьобстрілвійна
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