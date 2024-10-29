Армия РФ ударила по селу Безруки на Харьковщине, ранила двух человек
Вторник, 29 октября 2024, 23:19
Вечером 29 октября россияне ударили по селу Безруки на Харьковщине, ранили двух человек.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов
Прямая речь: "Около 22:30 оккупанты ударили по с. Безруки Дергачевской громады. Поврежден частный дом.
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Предварительно – двое пострадавших. Осмотр места попадания продолжается".
Что предшествовало:
Вечером 28 октября российские войска атаковали центральную часть Харькова авиационными бомбами. Одна из них попала в Дом государственной промышленности – памятник национального значения.
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В ночь на 29 октября в 3:00 оккупанты ударили по Основянскому району Харькова, погибли четыре человека.