Байден заявив, що Україна повинна відповісти, якщо війська КНДР перетнуть кордон

Президент США Джо Байден заявив, що Україна повинна атакувати у відповідь, якщо війська КНДР перетнуть російсько-український кордон.

Джерело: Reuters

Деталі: Байден висловив занепокоєння присутністю північнокорейських військових у Курській області Росії, підкресливши потенційну загрозу, яку вони можуть становити для України.

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"Це викликає у мене занепокоєння", – сказав Байден, коментуючи ситуацію із розміщенням північнокорейських військових поблизу українського кордону.

На запитання, чи варто Україні відповідати в разі перетину її кордону, він зазначив: "Якщо вони увійдуть в Україну, так".

Що передувало:

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