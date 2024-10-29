Байден заявив, що Україна повинна відповісти, якщо війська КНДР перетнуть кордон
Вівторок, 29 жовтня 2024, 23:40
Президент США Джо Байден заявив, що Україна повинна атакувати у відповідь, якщо війська КНДР перетнуть російсько-український кордон.
Джерело: Reuters
Деталі: Байден висловив занепокоєння присутністю північнокорейських військових у Курській області Росії, підкресливши потенційну загрозу, яку вони можуть становити для України.
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"Це викликає у мене занепокоєння", – сказав Байден, коментуючи ситуацію із розміщенням північнокорейських військових поблизу українського кордону.
На запитання, чи варто Україні відповідати в разі перетину її кордону, він зазначив: "Якщо вони увійдуть в Україну, так".
Що передувало:
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- Західна розвідка вважає, що "невелика кількість" північнокорейських військових, які раніше прибули в Росію для підготовки, вже перебувають на території України.
- За даними США, північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня.