Байден заявил, что Украина должна ответить, если войска КНДР пересекут границу

Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна атаковать в ответ, если войска КНДР пересекут российско-украинскую границу.

Источник: Reuters

Детали: Байден выразил обеспокоенность присутствием северокорейских военных в Курской области России, подчеркнув потенциальную угрозу, которую они могут представлять для Украины.

Реклама:

"Это вызывает у меня беспокойство", – сказал Байден, комментируя ситуацию с размещением северокорейских военных вблизи украинской границы.

На вопрос, стоит ли Украине отвечать в случае пересечения ее границы, он отметил: "Если они войдут в Украину, да".

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: