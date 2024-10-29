Байден заявил, что Украина должна ответить, если войска КНДР пересекут границу
Вторник, 29 октября 2024, 23:40
Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна атаковать в ответ, если войска КНДР пересекут российско-украинскую границу.
Источник: Reuters
Детали: Байден выразил обеспокоенность присутствием северокорейских военных в Курской области России, подчеркнув потенциальную угрозу, которую они могут представлять для Украины.
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"Это вызывает у меня беспокойство", – сказал Байден, комментируя ситуацию с размещением северокорейских военных вблизи украинской границы.
На вопрос, стоит ли Украине отвечать в случае пересечения ее границы, он отметил: "Если они войдут в Украину, да".
Что предшествовало:
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- Западная разведка считает, что "небольшое количество" северокорейских военных, которые ранее прибыли в Россию для подготовки, уже находятся на территории Украины.
По данным США, северокорейские военные, прибывшие в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует.