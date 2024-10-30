В "Укренерго" прогнозують найважчу за останні три роки зиму

За словами виконувача обов'язків голови "Укренерго" Олексія Брехта, зима 2024-2025 буде однією з найважчих за попередні три роки.

Джерело: Брехт в інтерв'ю Суспільному

Деталі: Посадовець зазначив, що в "Укренерго" готуються до декількох можливих сценаріїв проходження цієї зими.

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Пряма мова Брехта: "Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій – продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі".

Деталі: Він нагадав, що навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами, або нічному споживанню електроенергії Україною влітку.

За словами Брехта, це "значна втрата", "Укренерго" має план відновити ці потужності.

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Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають – продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

Пряма мова Брехта: "За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин".

Що передувало: Видання FT повідомило, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної.

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення повітряних атак Росії по українських енергетичних об’єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни.