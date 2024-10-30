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В "Укрэнерго" прогнозируют самую тяжелую за последние три года зиму

Ольга ГлущенкоСреда, 30 октября 2024, 01:46
В Укрэнерго прогнозируют самую тяжелую за последние три года зиму
Алексей Брехт, фото: Суспільне

По словам исполняющего обязанности главы "Укрэнерго" Алексея Брехта, зима 2024-2025 будет одной из самых тяжелых за предыдущие три года.

Источник: Брехт в интервью Суспільному

Детали Чиновник отметил, что в "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этой зимы.

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Прямая речь Брехта: "Три варианта, которые в том числе учитывают худший сценарий - продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передающей сети, объектов генерации и так далее".

Детали Он напомнил, что весной из-за обстрелов РФ Украина потеряли 9 ГВт генерирующей мощности, что равно летнему потреблению электроэнергии Нидерландами, или ночному потреблению электроэнергии Украиной летом.

По словам Брехта, это "значительная потеря", "Укрэнерго" имеет план восстановить эти мощности.

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Худший сценарий прохождения зимы, который рассматривают - продолжение массированных атак России по объектам генерации.

Прямая речь Брехта: "При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничения мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов".

Что предшествовало: Издание FT сообщило, что Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение воздушных атак России по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны.

энергетикавойна
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