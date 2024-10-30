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ЗМІ опублікували супутникові фото університету спецназу в Чечні, який атакували безпілотники

Олександр ШумілінСереда, 30 жовтня 2024, 11:10
ЗМІ опублікували супутникові фото університету спецназу в Чечні, який атакували безпілотники
Фото: "Крым.Реалии"

Журналісти "Радіо Свобода" опублікували супутниковий знімок, на якому видно палаючий  університет спецназу в місті Гудермес Чеченської Республіки.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Крым.Реалии"

Дослівно: "На знімку, опублікованому журналістами Радіо Свобода, видно дим, що піднімається від даху університету. За основною версією, йдеться про українську атаку - першу за час повномасштабної війни в Україні по цілі на території Чечні".

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Фото: "Крым.Реалии"
 
Фото: "Крым.Реалии"

Деталі: 29 жовтня лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу в місті Гудермес Чеченської Республіки. Пізніше він заявив, що на території російського університету були українські військовополонені, які там загинули. 

Україна не коментувала заяви Кадирова. 

ЧечняКадиров
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