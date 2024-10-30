СМИ опубликовали спутниковые фото университета спецназа в Чечне, который атаковали беспилотники
Среда, 30 октября 2024, 11:10
Журналисты "Радио Свобода" опубликовали спутниковый снимок, на котором видно горящий университет спецназа в городе Гудермес Чеченской Республики.
Источник: проект "Радио Свобода" "Крым.Реалии"
Дословно: "На снимке, опубликованном журналистами Радио Свобода, видно дым, поднимающийся от крыши университета. По основной версии, речь идет об украинской атаке - первой за время полномасштабной войны в Украине по цели на территории Чечни".
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Детали: 29 октября лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил об атаке беспилотников на российский университет спецназа в городе Гудермес Чеченской Республики. Позже он заявил, что на территории российского университета были украинские военнопленные, которые там погибли.
Украина не комментировала заявления Кадырова.