СМИ опубликовали спутниковые фото университета спецназа в Чечне, который атаковали беспилотники

Журналисты "Радио Свобода" опубликовали спутниковый снимок, на котором видно горящий университет спецназа в городе Гудермес Чеченской Республики.

Источник: проект "Радио Свобода" "Крым.Реалии"

Дословно: "На снимке, опубликованном журналистами Радио Свобода, видно дым, поднимающийся от крыши университета. По основной версии, речь идет об украинской атаке - первой за время полномасштабной войны в Украине по цели на территории Чечни".

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Фото: "Крым.Реалии"

Фото: "Крым.Реалии"

Детали: 29 октября лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил об атаке беспилотников на российский университет спецназа в городе Гудермес Чеченской Республики. Позже он заявил, что на территории российского университета были украинские военнопленные, которые там погибли.

Украина не комментировала заявления Кадырова.