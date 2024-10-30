Зеленский сетует, что в мире слабо реагируют на появление северокорейских военных в РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые лидеры недостаточно реагируют на привлечение Россией северокорейских военных к боевым действиям против Украины.
Источник: Зеленский во время общения с журналистами в Исландии
Прямая речь: "Я считаю, что голос США, голос НАТО, голос западных партнеров, голос Глобального Юга и Китая не звучит так громко, как должен звучать относительно присутствия северокорейского контингента на территории России.
Я считаю это очень опасным. Это открывает новую страницу этой войны. Это будет так же, как в самом начале оккупации Россией нашего Крыма. Тогда была тишина со стороны Запада. Никто не хотел реагировать. Не знаю почему, но все боялись эскалации... И Путин, однажды попробовав с Крымом, понял, что можно продолжать. И он попробовал с Донбассом и преуспел. Донбасс был оккупирован".
Детали: Зеленский отметил, что нужна действенная реакция на привлечение Россией военных из Северной Кореи.
Предыстория:
- Издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников украинской разведки сообщило, что около 3 тысяч северокорейских военных на этой неделе доставили в Курскую область России и разместили в 50 км от украинской границы.
- 28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных из Северной Кореи на территории России, в частности в Курской области.
- Зеленский в Рейкьявике 29 октября провел встречу со своей исландской коллегой Халлой Томасдоттир.