Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Північнокорейських військових розмістили за 50 км від українського кордону на Курщині

Олександр ШумілінСереда, 30 жовтня 2024, 12:31
ЗМІ: Північнокорейських військових розмістили за 50 км від українського кордону на Курщині
Фото: Getty Images

Близько 3 тисяч північнокорейських військових цього тижня доставили до Курської області Росії і розмістили за 50 км від українського кордону.

Джерело: Financial Times з посиланням на високопосадовців української розвідки

Дослівно: "Високопоставлені представники української розвідки повідомили, що близько 3000 північнокорейських військових були таємно перевезені цивільними вантажівками з далекого сходу Росії до її західної Курської області.

Реклама:

Один з чиновників сказав, що лише кілька сотень з цих 3000 були спецпризначенцями, а решта - регулярними військами. У понеділок їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від українського кордону, де вони очікували подальших наказів від російського командування".

Деталі: Водночас у тексті сказано, що українські розвідники ставлять під сумнів якість і боєздатність північнокорейських бійців, описуючи більшість з них як "недосвідчених піхотинців низького рангу".

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • 29 жовтня президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем домовився активізувати контакти на всіх рівнях і посилити обмін розвідданими у зв'язку з залученням Росією північнокорейських військових у війні проти України.
  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
  • Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, прибули в зону бойових дій 23 жовтня, їх помітили у Курській області РФ.
  • 28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових з Північної Кореї на території Росії, зокрема у Курській області.

Північна КореяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент зібрав Ставку: обговорили, як боротися з навалою "Шахедів"

У "Резерв+" розпочали тестування онлайн-відстрочок: хто отримає першим

Росія затягує процес передання тіла журналістки Рощиної Україні – нардеп

Кагарлицька справа: Апеляційний суд підтвердив вирок експоліцейським, які зґвалтували жінку

документ (оновлено)Печерський суд задовольнив позов Углави до ЦПК і зобов'язав Шабуніна спростувати інформацію

У Молдові завершили підрахунок голосів: перемогла президентка Санду

Усі новини...
Північна Корея
Зеленський нарікає, що у світі слабко реагують на появу північнокорейських військових в РФ
На тлі приїзду військових КНДР Росія вирішила пригрозити Південній Кореї
Уряд показав відео, на якому військовим з КНДР видають російське спорядження
Останні новини
23:37
У Києві працює ППО по ударних безпілотниках
23:33
оновлюєтьсяАрмія РФ запустила ударні БпЛА: на Київщині працює ППО
23:29
Новини економіки 4 листопада: Банкрутство "ДТЕК Східенерго", тестування 5G почнуть у Львові
23:19
226 зіткнень відбулось на полі бою за добу – Генштаб
23:13
Чим відрізняється американська медицина від української? Історія української лікарки, яка працює у США
23:04
Формула-1Ферстаппен може стати 4-разовим чемпіоном світу в Лас-Вегасі: що для цього потрібно
22:39
Суд у Грузії скасував результати виборів на 30 дільницях через порушення
22:06
Київський "Тризуб" знявся з чемпіонату України з хокею через фінансові труднощі
21:49
відеоПоліція показала відео російського удару КАБами по Харкову
21:26
фото, відеоПрезидент обговорив з главою МЗС Німеччини військову підтримку України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: