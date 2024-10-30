ЗМІ: Північнокорейських військових розмістили за 50 км від українського кордону на Курщині
Близько 3 тисяч північнокорейських військових цього тижня доставили до Курської області Росії і розмістили за 50 км від українського кордону.
Джерело: Financial Times з посиланням на високопосадовців української розвідки
Дослівно: "Високопоставлені представники української розвідки повідомили, що близько 3000 північнокорейських військових були таємно перевезені цивільними вантажівками з далекого сходу Росії до її західної Курської області.
Один з чиновників сказав, що лише кілька сотень з цих 3000 були спецпризначенцями, а решта - регулярними військами. У понеділок їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від українського кордону, де вони очікували подальших наказів від російського командування".
Деталі: Водночас у тексті сказано, що українські розвідники ставлять під сумнів якість і боєздатність північнокорейських бійців, описуючи більшість з них як "недосвідчених піхотинців низького рангу".
Передісторія:
- 29 жовтня президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем домовився активізувати контакти на всіх рівнях і посилити обмін розвідданими у зв'язку з залученням Росією північнокорейських військових у війні проти України.
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
- Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, прибули в зону бойових дій 23 жовтня, їх помітили у Курській області РФ.
- 28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових з Північної Кореї на території Росії, зокрема у Курській області.