ЗМІ: Північнокорейських військових розмістили за 50 км від українського кордону на Курщині

Близько 3 тисяч північнокорейських військових цього тижня доставили до Курської області Росії і розмістили за 50 км від українського кордону.

Джерело: Financial Times з посиланням на високопосадовців української розвідки

Дослівно: "Високопоставлені представники української розвідки повідомили, що близько 3000 північнокорейських військових були таємно перевезені цивільними вантажівками з далекого сходу Росії до її західної Курської області.

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Один з чиновників сказав, що лише кілька сотень з цих 3000 були спецпризначенцями, а решта - регулярними військами. У понеділок їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від українського кордону, де вони очікували подальших наказів від російського командування".

Деталі: Водночас у тексті сказано, що українські розвідники ставлять під сумнів якість і боєздатність північнокорейських бійців, описуючи більшість з них як "недосвідчених піхотинців низького рангу".

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