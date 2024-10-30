Ексспікер батальйону імені Шейха Мансура про слова Кадирова: У Чечні немає українських полонених

Колишній прессекретар чеченського батальйону імені Шейха Мансура, який воює на боці України, Іслам Бєлокієв запевняє, що слова глави Чечні Рамзана Кадирова про українських військовополонених у Гудермесі - це брехня.

Джерело: Бєлокієв у коментарі виданню "Кавказ.Реалії"

Пряма мова: "У Чечні немає українських полонених. Їх утримують в інших регіонах, кадировці іноді їздять туди для зйомок. Лише іноді їх можуть тимчасово, причому лише кілька людей, привезти в Чечню для постановочного відео, а потім тут же відвозять назад".

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Деталі: На думку експредставника чеченського батальйону, заявою про утримання полонених у Чечні Кадиров хоче захистити важливі для нього об'єкти від ударів українських дронів.

Але тут, за словами Бєлокієва, постає запитання: чи справді літальний апарат, який атакував "університет", запущено силами Збройних сил України, чи за атакою можуть стояти опоненти нинішнього керівництва республіки всередині Росії?

Раніше телеканал "Суспільне" з посиланням на джерела в спецслужбах повідомив, що безпілотники могли бути запущені з території Інгушетії або Дагестану. Розслідувач із InformNapalm, який побажав залишитися анонімним, назвав такий сценарій гіпотетично можливим з огляду на напруженість на Кавказі через боротьбу за маркетплейс Wildberries між Кадировим і його оточенням, з одного боку, і правлячими кланами сусідніх Дагестану та Інгушетії - з іншого.

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