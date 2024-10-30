Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экс-спикер батальона имени Шейха Мансура о слова Кадырова: В Чечне нет украинских пленных

Валентина РоманенкоСреда, 30 октября 2024, 14:52
Экс-спикер батальона имени Шейха Мансура о слова Кадырова: В Чечне нет украинских пленных
Ислам Белокиев. Фото: Facebook

Бывший пресс-секретарь воюющего на стороне Украины чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев уверяет, что слова главы Чечни Рамзана Кадырова об украинских военнопленных в Гудермесе – это ложь.

Источник: Белокиев в комментарии изданию "Кавказ.Реалии"

Прямая речь: "В Чечне нет украинских пленных. Их содержат в других регионах, кадыровцы иногда ездят туда для съемок. Лишь иногда их могут временно, причем всего несколько человек, привезти в Чечню для постановочного видео, а затем тут же увозят обратно".

Реклама:

Детали: По мнению экс-представителя чеченского батальона, заявлением об удержании пленных в Чечне Кадыров хочет защитить важные для него объекты от ударов украинских дронов.

Но здесь, по словам Белокиева, возникает вопрос: действительно ли атаковавший "университет" летательный аппарат запущен силами Вооруженных сил Украины или за атакой могут стоять оппоненты нынешнего руководства республики внутри России?

Ранее телеканал "Суспiльне" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщил, что беспилотники могли быть запущены с территории Ингушетии или Дагестана. Расследователь из InformNapalm, который пожелал остаться анонимным, назвал такой сценарий гипотетически возможным, учитывая напряженность на Кавказе из-за борьбы за маркетплейс Wildberries между Кадыровым и его окружением, с одной стороны, и правящими кланами соседних Дагестана и Ингушетией – с другой.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

Чечнявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Bihus.Info: В Херсоне несмотря на протесты местных строят школы связанные с властью

Приговор получил экс-нардеп Колесниченко и два экс-полковника милиции времен Януковича

обновленоВ результате удара россиян по Запорожью погибли 6 человек, количество раненых возросло до 20

В США стартовали президентские выборы, и уже известны первые результаты

Воздушная атака россиян: ПВО ночью сбила две ракеты и 48 из 79 беспилотников

CNN: Протрамповский блогер признался, что за деньги РФ публиковал фейки о выборах в США

Все новости...
Чечня
СМИ опубликовали спутниковые фото университета спецназа в Чечне, который атаковали беспилотники
Кадыров заявил, что в университете в Чечне погибли украинские пленные
Кадыров заявил об атаке беспилотников на российский университет спецназа в Чечне
Последние новости
13:44
Лицензированное Британией оружие используется для охраны танкеров РФ - Bloomberg
13:43
ФутболУАФ объявила заявку молодежной сборной Украины на спарринги с Португалией и Италией
13:37
С начала года Силы обороны поразили более 3 000 танков РФ
13:34
До конца 2024 года в Польше начнет обучение Украинский легион
13:27
ВОЗ обновила перечень опасных патогенов, против которых надо срочно создать вакцины
12:52
Bihus.Info: В Херсоне несмотря на протесты местных строят школы связанные с властью
12:44
На Западе призвали подготовиться к результатам выборов в США и не допустить псевдосделки с РФ
12:41
"Бледные" платья, каблуки и неизменная прическа: особенности стиля президента Молдовы Санду
12:40
фотоОбъявили победителя престижной литературной Гонкуровской премии 2024 года
12:38
биатлонСнова вместе. Джима составит компанию Пидручному в Рождественской гонке-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: