Экс-спикер батальона имени Шейха Мансура о слова Кадырова: В Чечне нет украинских пленных

Бывший пресс-секретарь воюющего на стороне Украины чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев уверяет, что слова главы Чечни Рамзана Кадырова об украинских военнопленных в Гудермесе – это ложь.

Источник: Белокиев в комментарии изданию "Кавказ.Реалии"

Прямая речь: "В Чечне нет украинских пленных. Их содержат в других регионах, кадыровцы иногда ездят туда для съемок. Лишь иногда их могут временно, причем всего несколько человек, привезти в Чечню для постановочного видео, а затем тут же увозят обратно".

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Детали: По мнению экс-представителя чеченского батальона, заявлением об удержании пленных в Чечне Кадыров хочет защитить важные для него объекты от ударов украинских дронов.

Но здесь, по словам Белокиева, возникает вопрос: действительно ли атаковавший "университет" летательный аппарат запущен силами Вооруженных сил Украины или за атакой могут стоять оппоненты нынешнего руководства республики внутри России?

Ранее телеканал "Суспiльне" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщил, что беспилотники могли быть запущены с территории Ингушетии или Дагестана. Расследователь из InformNapalm, который пожелал остаться анонимным, назвал такой сценарий гипотетически возможным, учитывая напряженность на Кавказе из-за борьбы за маркетплейс Wildberries между Кадыровым и его окружением, с одной стороны, и правящими кланами соседних Дагестана и Ингушетией – с другой.

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