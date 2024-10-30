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Зеленський: Ми могли б захопити російську АЕС, але ніколи цього не хотіли

Олександр ШумілінСереда, 30 жовтня 2024, 15:26
Зеленський: Ми могли б захопити російську АЕС, але ніколи цього не хотіли
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська могли захопити Курську атомну електростанцію в Курській області Росії, проте такої мети не було.    

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами в Ісландії

Пряма мова: "Росія думає, що вони дуже сильні, але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б це зробили. Ми могли б це зробити, але ми ніколи не хотіли цього. Тому що ми розуміємо, що це означало б стати такими ж, як Росія. Ми не окупуємо їхню критичну інфраструктуру, як вони це зробили із Запорізькою атомною станцією".      

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Передісторія:

  • У серпні українські війська розпочали Курську операцію, в результаті якої захопили десятки населених пунктів, зокрема місто Суджа.
  • Російські ЗМІ повідомляли, що Курську атомну електростанцію готували до оборони через наближення деяких груп ЗСУ.
  • В Курській області РФ обмежили в'їзд до міста Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція.
  • Курчатов розташований поблизу Курська, приблизно в 40 кілометрах від території, яку контролюють Збройні сили України.

ЗеленськийКурська область
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