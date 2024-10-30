Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Мы могли бы захватить российскую АЭС, но никогда этого не хотели

Александр ШумилинСреда, 30 октября 2024, 15:26
Зеленский: Мы могли бы захватить российскую АЭС, но никогда этого не хотели
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска могли захватить Курскую атомную электростанцию в Курской области России, однако такой цели не было.   

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в Исландии

Прямая речь: "Россия думает, что они очень сильные, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели этого. Потому что мы понимаем, что это означало бы стать такими же, как Россия. Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской атомной станцией".     

Реклама:

Предыстория:

  • В августе украинские войска начали Курскую операцию, в результате которой захватили десятки населенных пунктов, в том числе город Суджа.
  • Российские СМИ сообщали, что Курскую атомную электростанцию готовили к обороне из-за приближения некоторых групп ВСУ.
  • В Курской области РФ ограничили въезд в город Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция.
  • Курчатов расположен вблизи Курска, примерно в 40 километрах от территории, которую контролируют Вооруженные силы Украины.

ЗеленскийКурская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Президент собрал Ставку: обсудили, как бороться с нашествием "Шахедов"

Россия затягивает процесс передачи тела журналистки Рощиной Украине – нардеп

Кагарлыкское дело: Апелляционный суд подтвердил приговор экс-полицейским, которые изнасиловали женщину

документ (обновлено)Печерский суд удовлетворил иск Углавы к ЦПК и обязал Шабунина опровергнуть информацию

В Молдове завершили подсчет голосов: победила действующий президент Санду

фотоВ ДТП погиб депутат Киевсовета

Все новости...
Зеленский
Зеленский: На сегодня Россия победила в Грузии
Зеленский подтвердил, что Украина просила у США "Томагавки", но это была "конфиденциальная информация"
Зеленский сетует, что в мире слабо реагируют на появление северокорейских военных в РФ
Последние новости
20:47
Президент собрал Ставку: обсудили, как бороться с нашествием "Шахедов"
20:46
фотоУкраина получила от Литвы полтысячи пикапов и миноискателей
20:45
ИИ-Стартап Physical Intelligence привлек $400 млн от Безоса и OpenAI
20:21
Путин поручил участнику войны в Украине руководить целой областью
20:10
ЕС оценит, соответствует ли операционная система iPad от Apple технологическим правилам блока
20:00
Как распознать и повысить шансы на выздоровление: в Украине стартовал проект по борьбе с раком
19:57
Двое детей на Харьковщине пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета
19:56
футболЧеркасский ЛНЗ одержал волевую победу над луганской "Зарей" в чемпионате Украины
19:36
В «Резерв+» начали тестирование онлайн-отсрочек: кто получит первым
19:30
В Украине утвердили новые стандарты образования для подготовки специалистов по реабилитации
Все новости...
Реклама:
Реклама: