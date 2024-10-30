Зеленский: Мы могли бы захватить российскую АЭС, но никогда этого не хотели

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска могли захватить Курскую атомную электростанцию в Курской области России, однако такой цели не было.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в Исландии

Прямая речь: "Россия думает, что они очень сильные, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели этого. Потому что мы понимаем, что это означало бы стать такими же, как Россия. Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской атомной станцией".

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