Зеленский: Мы могли бы захватить российскую АЭС, но никогда этого не хотели
Среда, 30 октября 2024, 15:26
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска могли захватить Курскую атомную электростанцию в Курской области России, однако такой цели не было.
Источник: Зеленский во время общения с журналистами в Исландии
Прямая речь: "Россия думает, что они очень сильные, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели этого. Потому что мы понимаем, что это означало бы стать такими же, как Россия. Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской атомной станцией".
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Предыстория:
- В августе украинские войска начали Курскую операцию, в результате которой захватили десятки населенных пунктов, в том числе город Суджа.
- Российские СМИ сообщали, что Курскую атомную электростанцию готовили к обороне из-за приближения некоторых групп ВСУ.
- В Курской области РФ ограничили въезд в город Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция.
- Курчатов расположен вблизи Курска, примерно в 40 километрах от территории, которую контролируют Вооруженные силы Украины.