В Україні відповіли Єврокомісії, що не закриють телемарафон до кінця війни

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що Україна планує припинити підтримку телемарафону після завершення воєнного стану.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить коментар Точицького

Деталі: За словами міністра урядовці взяли до уваги рекомендації Європейської комісії щодо марафону "Єдині новини", в яких вказувалося, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.

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Пряма мова Точицького: "Ми вже розпочали шлях змін: крок за кроком забезпечуємо доступ кожного громадянина до публічної інформації та активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа.

Рекомендації Єврокомісії щодо марафону "Єдині новини" також взяті до уваги. Держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури".

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