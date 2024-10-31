Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні відповіли Єврокомісії, що не закриють телемарафон до кінця війни

Олександр ШумілінЧетвер, 31 жовтня 2024, 10:24
В Україні відповіли Єврокомісії, що не закриють телемарафон до кінця війни
Фото: МКСК

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що Україна планує припинити підтримку телемарафону після завершення воєнного стану.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить коментар Точицького

Деталі: За словами міністра урядовці взяли до уваги рекомендації Європейської комісії щодо марафону "Єдині новини", в яких вказувалося, що Україна має працювати над  відновленням плюралістичного медіаландшафту.

Реклама:

Пряма мова Точицького: "Ми вже розпочали шлях змін: крок за кроком забезпечуємо доступ кожного громадянина до публічної інформації та активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа.

Рекомендації Єврокомісії щодо марафону "Єдині новини" також взяті до уваги. Держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури".

Передісторія:

РЕКЛАМА:

пропагандаУкраїнаЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники

Вирок отримав екснардеп Колесніченко і два експолковники міліції часів Януковича

оновленоВ результаті удару росіян по Запоріжжю загинули 6 людей, кількість поранених зросла до 20

У США стартували президентські вибори, і вже відомі перші результати

Повітряна атака росіян: ППО уночі збила дві ракети та 48 із 79 безпілотників

CNN: Протрампівський блогер зізнався, що за гроші РФ публікував фейки про вибори в США

Усі новини...
пропаганда
Фіцо дав інтерв'ю пропагандистці Скабеєвій і побажав приїхати в Москву на 9 травня
Ворожу пропагандистку Монтян позбавили права займатися адвокатурою в Україні
Нацрада озвучила вимоги до медіа щодо висвітлення процесу мобілізації та діяльності ТЦК
Останні новини
14:06
Кремль не визнає Санду президенткою Молдови
14:00
"Київстар" розпочинає продаж нових номерів з кодом 077
13:44
Ліцензована Британією зброя використовується для охорони танкерів РФ – Bloomberg
13:43
футболГоловний тренер молодіжної збірної України визначився із заявкою на спаринги з Португалією та Італією
13:37
З початку року Сили оборони уразили понад 3 000 танків РФ
13:34
До кінця 2024 року в Польщі розпочне навчання Український легіон
13:27
ВООЗ оновила перелік небезпечних патогенів, проти яких треба терміново створити вакцини
12:52
Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники
12:44
На Заході закликали підготуватися до результатів виборів у США і не допустити псевдоугоди з РФ
12:41
"Бліді" сукні, підбори та незмінна зачіска: особливості стилю президентки Молдови Санду
Усі новини...
Реклама:
Реклама: