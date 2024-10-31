В Украине ответили Еврокомиссии, что не закроют телемарафон до конца войны

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявил, что Украина планирует прекратить поддержку телемарафона после завершения военного положения.

Источник: "Интерфакс-Украина", который приводит комментарий Точицкого

Детали: По словам министра чиновники приняли во внимание рекомендации Европейской комиссии по марафону "Единые новости", в которых указывалось, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта.

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Прямая речь Точицкого: "Мы уже начали путь изменений: шаг за шагом обеспечиваем доступ каждого гражданина к публичной информации и активно привлекаем ресурсы международных партнеров, чтобы поддержать восстановление украинских медиа.

Рекомендации Еврокомиссии по марафону "Единые новости" также приняты во внимание. Государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на устойчивом развитии медиаинфраструктуры".

Предыстория:

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