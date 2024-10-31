У Харкові завершили рятувальні роботи в багатоповерхівці: 3 загиблих, 36 поранених

Рятувальники завершили роботи з порятунку та розбору завалів у дев'ятиповерхівці, по якій ввечері 30 жовтня завдали удару російські війська. Унаслідок атаки загинули три людини, серед яких підлітки 12 та 15 років.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "У результаті ворожого удару 3 людей загинули, з них 2 дітей, ще 36 осіб постраждало".

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фото: ДСНС

Деталі: Зазначається, що до ліквідації наслідків залучили рятувальників рятувальники Харківського, Луганського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, а також 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

фото: ДСНС

Крім того, на місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 32 людям.

Що передувало:

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