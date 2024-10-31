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В Харькове завершили спасательные работы в многоэтажке: 3 погибших, 36 раненых

Анастасия ПроцЧетверг, 31 октября 2024, 19:11
В Харькове завершили спасательные работы в многоэтажке: 3 погибших, 36 раненых
фото: ГСЧС

Спасатели завершили работы по спасению и разбору завалов в девятиэтажке, по которой вечером 30 октября нанесли удар российские войска. В результате атаки погибли три человека, среди которых подростки 12 и 15 лет.

Источник: ГСЧС

Дословно: "В результате вражеского удара 3 человека погибли, из них 2 детей, еще 36 человек пострадали".

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фото: ГСЧС

Детали: Отмечается, что к ликвидации последствий привлекли спасателей спасатели Харьковского, Луганского и Ивано-Франковского гарнизонов ГСЧС, а также 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

 
фото: ГСЧС

Кроме того, на месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 32 людям.

Что предшествовало:

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  • Российские войска вечером 30 октября ударили КАБом по многоэтажке в Салтовском районе Харькова, разрушив два этажа. Погиб 12-летний мальчик. 31 октября спасатели деблокировали тело гражданского мужчины в возрасте примерно 25-30 лет.
  • Впоследствии спасатели достали из-под завалов тело 15-летнего парня.

ХарьковГСЧС
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