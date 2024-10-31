Росіяни вдарили безпілотниками по Полтавщині: 2 людей дістали з палаючого будинку
Четвер, 31 жовтня 2024, 22:00
Російські безпілотники завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської громади: двох людей дістали з палаючого будинку.
Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін в Telegram
Деталі: За словами Проніна, росіяни кілька разів атакували Полтавську громаду безпілотниками.
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Пряма мова: "Ворожими безпілотниками завдали ударів по цивільній інфраструктурі. У результаті пошкоджено 3 житлових будинки та господарчу споруду. Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих".
Передісторія:
- 31 жовтня близько 21:00 росіяни вдарили КАБами по цивільному підприємству в місті Дергачі, внаслідок атаки чоловіки постраждали чоловіки 39-ти та 65-ти років, які працюють охоронцями на підприємстві.
- Вдень 31 жовтня російські війська обстріляли місто Купʼянськ Харківської області, внаслідок чого загинув 73-річний чоловік.