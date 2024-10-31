Росіяни вдарили безпілотниками по Полтавщині: 2 людей дістали з палаючого будинку

Російські безпілотники завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської громади: двох людей дістали з палаючого будинку.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін в Telegram

Деталі: За словами Проніна, росіяни кілька разів атакували Полтавську громаду безпілотниками.

Реклама:

Пряма мова: "Ворожими безпілотниками завдали ударів по цивільній інфраструктурі. У результаті пошкоджено 3 житлових будинки та господарчу споруду. Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих".

Фото: Філіп Пронін

Передісторія: