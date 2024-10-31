Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили безпілотниками по Полтавщині: 2 людей дістали з палаючого будинку

Іван Д'яконовЧетвер, 31 жовтня 2024, 22:00
Росіяни вдарили безпілотниками по Полтавщині: 2 людей дістали з палаючого будинку
Фото: Полтавська ОВА

Російські безпілотники завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської громади: двох людей дістали з палаючого будинку.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін в Telegram

Деталі: За словами Проніна, росіяни кілька разів атакували Полтавську громаду безпілотниками.

Реклама:

Пряма мова: "Ворожими безпілотниками завдали ударів по цивільній інфраструктурі. У результаті пошкоджено 3 житлових будинки та господарчу споруду. Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих".

Фото: Філіп Пронін
Фото: Філіп Пронін

Передісторія:

  • 31 жовтня близько 21:00 росіяни вдарили КАБами по цивільному підприємству в місті Дергачі, внаслідок атаки чоловіки постраждали чоловіки 39-ти та 65-ти років, які працюють охоронцями на підприємстві.
  • Вдень 31 жовтня російські війська обстріляли місто Купʼянськ Харківської області, внаслідок чого загинув 73-річний чоловік.

жертвибезпілотникиПолтавська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники

Вирок отримав екснардеп Колесніченко і два експолковники міліції часів Януковича

оновленоВ результаті удару росіян по Запоріжжю загинули 6 людей, кількість поранених зросла до 20

У США стартували президентські вибори, і вже відомі перші результати

Повітряна атака росіян: ППО уночі збила дві ракети та 48 із 79 безпілотників

CNN: Протрампівський блогер зізнався, що за гроші РФ публікував фейки про вибори в США

Усі новини...
жертви
Вдень армія РФ атакувала Куп’янськ: загинув чоловік
Удар по багатоповерхівці у Харкові: 2 загиблих, 36 людей постраждали
Росіяни за добу вбили 5 мирних мешканців Донеччини
Останні новини
14:06
Кремль не визнає Санду президенткою Молдови
14:00
"Київстар" розпочинає продаж нових номерів з кодом 077
13:44
Ліцензована Британією зброя використовується для охорони танкерів РФ – Bloomberg
13:43
футболГоловний тренер молодіжної збірної України визначився із заявкою на спаринги з Португалією та Італією
13:37
З початку року Сили оборони уразили понад 3 000 танків РФ
13:34
До кінця 2024 року в Польщі розпочне навчання Український легіон
13:27
ВООЗ оновила перелік небезпечних патогенів, проти яких треба терміново створити вакцини
12:52
Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники
12:44
На Заході закликали підготуватися до результатів виборів у США і не допустити псевдоугоди з РФ
12:41
"Бліді" сукні, підбори та незмінна зачіска: особливості стилю президентки Молдови Санду
Усі новини...
Реклама:
Реклама: