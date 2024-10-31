Россияне ударили беспилотниками по Полтавщине: 2 человека достали из горящего дома
Четверг, 31 октября 2024, 22:00
Российские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре Полтавской общины: двух человек достали из горящего дома.
Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram
Детали: По словам Пронина, россияне несколько раз атаковали Полтавскую общину беспилотниками.
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Прямая речь: "Вражескими беспилотниками нанесли удары по гражданской инфраструктуре. В результате повреждены 3 жилых дома и хозяйственная постройка. Спасены два человека. Спасатели достали их из горящего дома. К счастью, обошлось без погибших".
Предыстория:
- 31 октября около 21:00 россияне ударили КАБами по гражданскому предприятию в городе Дергачи, в результате атаки мужчины пострадали мужчины 39-ти и 65-ти лет, которые работают охранниками на предприятии.
- Днем 31 октября российские войска обстреляли город Купянск Харьковской области, в результате чего погиб 73-летний мужчина.