Россияне ударили беспилотниками по Полтавщине: 2 человека достали из горящего дома

Российские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре Полтавской общины: двух человек достали из горящего дома.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram

Детали: По словам Пронина, россияне несколько раз атаковали Полтавскую общину беспилотниками.

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Прямая речь: "Вражескими беспилотниками нанесли удары по гражданской инфраструктуре. В результате повреждены 3 жилых дома и хозяйственная постройка. Спасены два человека. Спасатели достали их из горящего дома. К счастью, обошлось без погибших".

Фото: Филпп Пронин

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