Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Близько 70% європейців вважають, що їхня країна виграє від членства у ЄС

Марія Ємець, Альона Мазуренко Понеділок, 7 жовтня 2024, 15:16
Близько 70% європейців вважають, що їхня країна виграє від членства у ЄС
ФОТО: GETTY

Близько 70% громадян країн-членів ЄС вважають, що їхні країни виграють від членства у Євросоюзі.

Джерело: "Європейська правда", результати опитування Eurobarometer, проведеного після червневих виборів до Європарламенту

Деталі: Семеро з десяти респондентів (67%) заявили, що для них важливе членство їхньої країни у ЄС. Ця цифра останніми роками майже не змінюється.

Реклама:

Причинами називають більшу співпрацю між країнами (36%), захист миру і зміцнення безпеки (32%), позитивні фактори для економічного зростання (28%), більше можливостей для роботи (24%). 

Найбільше задоволених членством їхньої країни у ЄС – у Португалії, Нідерландах, Люксембурзі, Данії, Ірландії, Польщі і країнах Балтії, Хорватії, а також Угорщині – попри постійні нарікання на ЄС прем’єра країни Віктора Орбана.  

Найбільше "євроскептиків" – у Франції, Австрії та Болгарії.

65% опитаних позитивно налаштовані щодо майбутнього Євросоюзу, що на 4 процентних пункти більше, ніж в попередньому опитуванні на початку року. 

Показник позитивного сприйняття Європарламенту виявився найвищим за час опитування – 42%. 

Нагадаємо, одне з останніх опитувань у Франції засвідчило рекордно низьку підтримку президента Емманюеля Макрона, а у Німеччині значно більше громадян довіряють кандидату у канцлери від найбільшої опозиційної сили Фрідріху Мерцу, аніж чинному канцлеру Олафу Шольцу.

ЄСопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
ЄС
Фіцо заявив Шмигалю про "холодне ставлення" щодо вступу України у НАТО, але не в ЄС
ЄС змінить модель фінансування допомоги Україні, зокрема через дії Угорщини – ЗМІ
Поліція каже, що разом з США та Інтерполом перекрила канал втечі українців до ЄС
Останні новини
03:10
DeepState: Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: