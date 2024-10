Близько 70% європейців вважають, що їхня країна виграє від членства у ЄС

Близько 70% громадян країн-членів ЄС вважають, що їхні країни виграють від членства у Євросоюзі.

Джерело: "Європейська правда", результати опитування Eurobarometer, проведеного після червневих виборів до Європарламенту

Деталі: Семеро з десяти респондентів (67%) заявили, що для них важливе членство їхньої країни у ЄС. Ця цифра останніми роками майже не змінюється.

Причинами називають більшу співпрацю між країнами (36%), захист миру і зміцнення безпеки (32%), позитивні фактори для економічного зростання (28%), більше можливостей для роботи (24%).

Найбільше задоволених членством їхньої країни у ЄС – у Португалії, Нідерландах, Люксембурзі, Данії, Ірландії, Польщі і країнах Балтії, Хорватії, а також Угорщині – попри постійні нарікання на ЄС прем’єра країни Віктора Орбана.

