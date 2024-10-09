На Сумщині примусово евакуюють пів тисячі дітей з родинами

Координаційний штаб з обов’язкової евакуації населення ухвалив рішення про примусову евакуацію 497 дітей у Сумській області через небезпеку для їхнього життя.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Telegram

Деталі: Йдеться про обов’язкову евакуацію дітей зі 101 населеного пункту області: 90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району.

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Передісторія:

30 вересня оголосили про обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками у примусовий спосіб із 90 населених пунктів 7 територіальних громад Сумського району.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх 12 серпня повідомив, що від початку евакуації із Сумщини вдалося евакуювати 19800 людей, близько 2 тисяч із них – діти.

На початку квітня 2024 року у двох територіальних громадах Сумщини оголосили обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб.

23 травня через посилення обстрілів з боку РФ влада Сумської області оголосила про евакуацію людей з прикордонних громад Охтирського району.

13 травня у Сумській області почали евакуювати людей з міст Білопілля та Ворожба.