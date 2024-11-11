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В Україні вводять екстрені відключення світла через загрозу ударів

Ірина БалачукПонеділок, 11 листопада 2024, 07:27
В Україні вводять екстрені відключення світла через загрозу ударів
Фото ілюстративне з pixabay.com

У низці областей вранці 11 листопада ввели екстрені відключення світла через загрозу російських ударів по енергетиці.

Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, Сумська ОВА, КМВА та ДТЕК у Telegram

Пряма мова Табурця: "Черкаська область. За командою НЕК "Укренерго", 11 листопада з 06:31 по області застосовані аварійні  відключення електроенергії. Вжиті заходи спрямовані на збереження енергосистеми України".

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Дослівно Київська ОВА: "У зв’язку із загрозою ракетного удару в Києві введені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід. Зберігайте спокій! Подбайте про власну безпеку".

Деталі: У Сумській області введені графіки аварійних відключень з 1 по 4 чергу.

У ДТЕК повідомили, що превентивні екстрені відключення світла ввели на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

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ЗМІ також повідомляють про екстрені відключення світла у Миколаївській, Житомирській, Кіровоградській та Харківській областях.

Передісторія:

енергетикаракетний удар
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