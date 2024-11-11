В Украине вводят экстренные отключения света из-за угрозы ударов

В ряде областей утром 11 ноября ввели экстренные отключения света из-за угрозы российских ударов по энергетике.

Источник: начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, Сумская ОВА, КОВА и ДТЭК в Telegram

Прямая речь Табурца: "Черкасская область. По команде НЭК "Укрэнерго", 11 ноября с 06:31 по области применены аварийные отключения электроэнергии. Принятые меры направлены на сохранение энергосистемы Украины".

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Дословно Киевская ОВА: "В связи с угрозой ракетного удара в Киеве введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие! Позаботьтесь о собственной безопасности".

Детали: В Сумской области введены графики аварийных отключений с 1 по 4 очередь.

В ДТЭК сообщили, что превентивные экстренные отключения света ввели в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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СМИ также сообщают об экстренных отключениях света в Николаевской, Житомирской, Кировоградской и Харьковской областях.

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