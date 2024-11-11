На Кураховском водохранилище, вокруг которого идут бои, разрушили дамбу

На Кураховском водохранилище разрушили дамбу, вода начала наполнять реку Волчью.

Источник: собеседники УП в городе, "Новости Донбасса" со ссылкой на источники в экстренных службах, руководитель Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Детали: Дамбу разрушили в населенном пункте Старые Терны. Теперь вода существенно наполнит реку Волчью, по руслу которой расположены села к западу от Курахово.

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"Вода в реке Волчья поднялась пока на 1 метр. В населенных пунктах вдоль реки - это села Богатырь, Алексеевка, Андреевка, Константинополь - подтоплений, по нашим данным, не зафиксировано", - пишут „Новости Донбасса".

Позже Филашкин сообщил, что плотину повредили россияне.

Прямая речь Филашкина: "Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как в Донецкой области, так и на Днепровщине. По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилья пока не зафиксировано".

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