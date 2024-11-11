На Кураховском водохранилище, вокруг которого идут бои, разрушили дамбу
На Кураховском водохранилище разрушили дамбу, вода начала наполнять реку Волчью.
Источник: собеседники УП в городе, "Новости Донбасса" со ссылкой на источники в экстренных службах, руководитель Донецкой ОГА Вадим Филашкин
Детали: Дамбу разрушили в населенном пункте Старые Терны. Теперь вода существенно наполнит реку Волчью, по руслу которой расположены села к западу от Курахово.
"Вода в реке Волчья поднялась пока на 1 метр. В населенных пунктах вдоль реки - это села Богатырь, Алексеевка, Андреевка, Константинополь - подтоплений, по нашим данным, не зафиксировано", - пишут „Новости Донбасса".
Позже Филашкин сообщил, что плотину повредили россияне.
Прямая речь Филашкина: "Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как в Донецкой области, так и на Днепровщине. По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилья пока не зафиксировано".
Предыстория:
- С целью окружить Курахово в Донецкой области российские войска усиливают штурмы позиций украинских военных с севера, юга и востока от города.
- В понедельник пресс-офицер 46-й бригады ДШВ, которая работает в городе и собеседник УП на Кураховском направлении сообщили, что российская армия вплотную подошла к Курахово и даже заскакивает туда на технике.
- Впрочем город полностью находится под контролем Сил обороны, в частности 46-й бригады ДШВ.