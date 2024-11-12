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Удар росіян по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіла 3 дітей – найменшій не було і року

Ірина БалачукВівторок, 12 листопада 2024, 07:55
Удар росіян по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіла 3 дітей – найменшій не було і року
П’ятиповерхівка, пошкоджена російських ракетним ударом. Фото ДСНС

Тіла трьох дітей дістали з-під завалів житлового будинку, у який росіяни влучили ракетою 11 листопада. Таким чином кількість загиблих внаслідок цього удару зросла до 4. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram  

Пряма мова очільника області: "З-під завалів криворізького будинку дістали тіла двох дітей... Ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав три життя". 

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Фото ДСНС

Деталі: Лисак додав, що рятувальники продовжують роботи.

Оновлено: Пізніше голова ОВА повідомив, що під завалами виявили тіло третьої дитини – їй не було і року. 

"Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих. Пошуково-рятувальна операція завершена", – підсумував Лисак. 

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фото ДСНС

Жертвами росіян стала ціла родина – від рук окупантів загинули мати та її троє дітей: хлопчики 10 і 2 років та дівчинка, якій було лише 2 місяці, повідомили кореспонденти національного марафону з місця події.

Передісторія: 

  • 11 листопада російські окупанти атакували Кривий Ріг балістикою – поцілили у п'ятиповерхівку. Унаслідок атаки постраждали 14 осіб. Згодом стало відомо, що з-під завалів пошкодженої ракетою багатоповерхівки рятувальники деблокували тіло жінки.

Кривий Рігракетний ударжертвидіти
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