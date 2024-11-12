Удар росіян по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіла 3 дітей – найменшій не було і року

Тіла трьох дітей дістали з-під завалів житлового будинку, у який росіяни влучили ракетою 11 листопада. Таким чином кількість загиблих внаслідок цього удару зросла до 4.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "З-під завалів криворізького будинку дістали тіла двох дітей... Ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав три життя".

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Фото ДСНС

Деталі: Лисак додав, що рятувальники продовжують роботи.

Оновлено: Пізніше голова ОВА повідомив, що під завалами виявили тіло третьої дитини – їй не було і року.

"Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих. Пошуково-рятувальна операція завершена", – підсумував Лисак.

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фото ДСНС

Жертвами росіян стала ціла родина – від рук окупантів загинули мати та її троє дітей: хлопчики 10 і 2 років та дівчинка, якій було лише 2 місяці, повідомили кореспонденти національного марафону з місця події.

Передісторія: