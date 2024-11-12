Удар россиян по Кривому Рогу: из-под завалов достали тела 3 детей – самой маленькой не было и года
Тела трех детей достали из-под завалов жилого дома, в который россияне попали ракетой 11 ноября. Таким образом количество погибших в результате этого удара возросло до 4.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Из-под завалов криворожского дома достали тела двух детей... Ракетный удар по городу, произошедший накануне, унес три жизни".
Детали: Лысак добавил, что спасатели продолжают работы.
Обновлено: Позже глава ОВА сообщил, что под завалами обнаружили тело третьего ребенка – ему не было и года.
"Всего во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека. Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования родным погибших. Поисково-спасательная операция завершена", – подытожил Лысак.
Жертвами россиян стала целая семья – от рук оккупантов погибли мать и ее трое детей: мальчики 10 и 2 лет и девочка, которой было всего 2 месяца, сообщили корреспонденты национального марафона с места события.
Предыстория:
- 11 ноября российские оккупанты атаковали Кривой Рог баллистикой – попали в пятиэтажку. В результате атаки пострадали 14 человек. Позже стало известно, что из-под завалов поврежденной ракетой многоэтажки спасатели деблокировали тело женщины.