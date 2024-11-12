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Удар россиян по Кривому Рогу: из-под завалов достали тела 3 детей – самой маленькой не было и года

Ирина БалачукВторник, 12 ноября 2024, 07:55
Удар россиян по Кривому Рогу: из-под завалов достали тела 3 детей – самой маленькой не было и года
Пятиэтажка, поврежденная российским ракетным ударом. Фото ГСЧС

Тела трех детей достали из-под завалов жилого дома, в который россияне попали ракетой 11 ноября. Таким образом количество погибших в результате этого удара возросло до 4.  

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram 

Прямая речь главы области: "Из-под завалов криворожского дома достали тела двух детей... Ракетный удар по городу, произошедший накануне, унес три жизни".

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Детали: Лысак добавил, что спасатели продолжают работы. 

 
фото ГСЧС

Обновлено: Позже глава ОВА сообщил, что под завалами обнаружили тело третьего ребенка – ему не было и года.

"Всего во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека. Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования родным погибших. Поисково-спасательная операция завершена", – подытожил Лысак. 

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фото ГСЧС

Жертвами россиян стала целая семья – от рук оккупантов погибли мать и ее трое детей: мальчики 10 и 2 лет и девочка, которой было всего 2 месяца, сообщили корреспонденты национального марафона с места события.

Предыстория:

Кривой Рогракетный ударжертвыдети
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