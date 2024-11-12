Денис Бігус увійшов до списку лідерів УП 100

Незалежні експерти спільно з "Українською правдою" обрали сотню українців, які увійшли до рейтингу лідерів УП 100. У категорії "Суспільство" було відзначено Дениса Бігуса, журналіста-розслідувача і керівника команди Bihus.Info Дениса Бігуса.

Проєкт журналістських розслідувань, заснований Бігусом, є одним з найавторитетніших в Україні. Його команда робила низку розслідувань про корупцію в оточенні Порошенка, публікувала скандальні "плівки" Медведчука, видавала матеріали щодо збагачення народних депутатів та бізнес-інтересів керівництва ОПУ.

З початком повномасштабної війни Денис Бігус долучився до ЗСУ в якості оператора БПЛА. Він брав участь в обороні Києва, воював на Чернігівському, Херсонському, Миколаївському, Запорізькому і Донецькому напрямках.

Реклама:

На початку 2024 року команда Bihus.Info зіштовхнулася зі скандалом, пов'язаним з незаконним стеженням за журналістами. Було виявлено, що за командою велося тривале стеження, включаючи прослуховування телефонних розмов та встановлення прихованих камер.

Згодом команда Bihus.Info підготувала велике розслідування, яке довело причетність СБУ до цієї операції. А після публікації журналістів Служба безпеки повідомила, що тих працівників, яких показала команда Bihus.Info, відправили в зону бойових дій.

"Це одна з найбільш всебічно задокументованих журналістами операцій Служби безпеки України. І буквально за кілька тижнів вилізла така кількість інформації і нюансів, що дуже складно знайти якісь альтернативні точки зору на ситуацію. Воно настільки вже прозоро, що всі подивилися і всі все побачили", –розповів Бігус в інтерв’ю УП.

РЕКЛАМА:

Зараз Денис Бігус продовжує робити антикорупційні розслідування та інші матеріали спільно з командою.

Хто ще увійшов до сотні лідерів за версією УП? Приходь на захід 20 листопада і дізнайся!

Генеральним партнером премії є юридична компанія ADER HABER.

Захід також підтримали компанії Нова Пошта, Kernel, UKRNAFTA, TERWIN та COLOR CONCEPT.