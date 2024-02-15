В СБУ заявили, що працівників, які слідкували за Bihus.Іnfo, відправили на схід

В Службі безпеки у відповідь на запит заявили, що працівників відомства, які слідкували за журналістами Bihus.Іnfo, відправили у зону проведення бойових дій, зокрема в Донецьку та Луганську області.

Джерело: Bihus.Іnfo

Деталі: Журналісти отримали відповідь СБУ на запит. Зокрема, в Bihus.Іnfo цікавилися, чи продовжують виконувати свої службові обов’язки представники ДЗНД СБУ, про яких йдеться в сюжеті Bihus.Іnfo, а саме Ігор Кравченко, Євген Коноваленко, Тарас Садовник?

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У відповіді СБУ йдеться, що фігуранти розслідування журналістів за наказом глави СБУ Василя Малюка начебто вже в Донецькій та Луганській областях: "Для виконання оперативно-бойових завдань у зоні проведення бойових дій".

Також в СБУ повідомили, що виконувачем обов’язків керівника Департаменту захисту національної державності тимчасово обрано Андрія Іщука.

Там нагадали, що після викриття звільнили керівника ДЗНД СБУ Романа Семенченка, підлеглі якого стежили за журналістами.

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