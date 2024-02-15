В СБУ заявили, що працівників, які слідкували за Bihus.Іnfo, відправили на схід
В Службі безпеки у відповідь на запит заявили, що працівників відомства, які слідкували за журналістами Bihus.Іnfo, відправили у зону проведення бойових дій, зокрема в Донецьку та Луганську області.
Джерело: Bihus.Іnfo
Деталі: Журналісти отримали відповідь СБУ на запит. Зокрема, в Bihus.Іnfo цікавилися, чи продовжують виконувати свої службові обов’язки представники ДЗНД СБУ, про яких йдеться в сюжеті Bihus.Іnfo, а саме Ігор Кравченко, Євген Коноваленко, Тарас Садовник?
У відповіді СБУ йдеться, що фігуранти розслідування журналістів за наказом глави СБУ Василя Малюка начебто вже в Донецькій та Луганській областях: "Для виконання оперативно-бойових завдань у зоні проведення бойових дій".
Також в СБУ повідомили, що виконувачем обов’язків керівника Департаменту захисту національної державності тимчасово обрано Андрія Іщука.
Там нагадали, що після викриття звільнили керівника ДЗНД СБУ Романа Семенченка, підлеглі якого стежили за журналістами.
Передісторія:
- 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. При цьому журналісти заявили про незаконне стеження і прослушку. Вони провели власне розслідування.
- 5 січня журналісти-розслідувачі з Bihus.Info оприлюднили розслідування і заявили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. Це була Служба безпеки України.
- СБУ офіційно заявила, що керівництво вже прийняло кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності через незаконне стеження за журналістами Bihus.Info.
- Голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно прокоментував стеження за журналістами Bihus.Info співробітниками департаменту захисту національної державності та звільнення керівника ДЗНД СБУ.
- Народні депутати проголосували за виклик Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування Bihus.Info.