Денис Бигус вошел в список лидеров УП 100

Независимые эксперты совместно с "Украинской правдой" выбрали сотню украинцев, которые вошли в рейтинг лидеров УП 100. В категории "Общество" был отмечен Денис Бигус, журналист-расследователь и руководитель команды Bihus.Info Денис Бигус.

Проект журналистских расследований, основанный Бигусом, является одним из самых авторитетных в Украине. Его команда делала ряд расследований о коррупции в окружении Порошенко, публиковала скандальные "пленки" Медведчука, издавала материалы по обогащению народных депутатов и бизнес-интересов руководства ОПУ.

С началом полномасштабной войны Денис Бигус присоединился к ВСУ в качестве оператора БПЛА. Он участвовал в обороне Киева, воевал на Черниговском, Херсонском, Николаевском, Запорожском и Донецком направлениях.

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В начале 2024 года команда Bihus.Info столкнулась со скандалом, связанным с незаконной слежкой за журналистами. Было обнаружено, что за командой велась длительная слежка, включая прослушивание телефонных разговоров и установку скрытых камер.

Впоследствии команда Bihus.Info подготовила большое расследование, которое доказало причастность СБУ к этой операции. А после публикации журналистов Служба безопасности сообщила, что тех работников, которых показала команда Bihus.Info, отправили в зону боевых действий.

"Это одна из самых всесторонне задокументированных журналистами операций Службы безопасности Украины. И буквально за несколько недель вылезло такое количество информации и нюансов, что очень сложно найти какие-то альтернативные точки зрения на ситуацию. Оно настолько уже прозрачно, что все посмотрели и все все увидели", -рассказал Бигус в интервью УП.

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Сейчас Денис Бигус продолжает делать антикоррупционные расследования и другие материалы совместно с командой.

Кто еще вошел в сотню лидеров по версии УП? Приходи на мероприятие 20 ноября и узнай!

Генеральным партнером премии является юридическая компания ADER HABER.

Мероприятие также поддержали компании Kernel, UKRNAFTA, TERWIN и COLOR CONCEPT.