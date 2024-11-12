Нардепа Тищенка залишили під цілодобовим домашнім арештом

Микола Тищенко. Фото з його Facebook

Київський апеляційний суд продовжив депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Нардепа підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі.

Джерело: Київський апеляційний суд

Деталі: У повідомленні не сказано ім'я нардепа, однак із деталей зрозуміло, що йдеться про депутата Миколу Тищенка.

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Зазначається, що Київський апеляційний суд задовольнив клопотання генпрокурора та продовжив Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за виключенням необхідності отримання меддопомоги або необхідності перейти в укриття під час повітряної тривоги.

Нардепу повідомили про підозру 25 червня за незаконне позбавлення волі ексвійськовослужбовця у Дніпрі.

Передісторія:

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