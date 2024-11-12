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Нардепа Тищенка залишили під цілодобовим домашнім арештом

Тетяна ОлійникВівторок, 12 листопада 2024, 22:00
Нардепа Тищенка залишили під цілодобовим домашнім арештом
Микола Тищенко. Фото з його Facebook

Київський апеляційний суд продовжив депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Нардепа підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі.

Джерело: Київський апеляційний суд

Деталі: У повідомленні не сказано ім'я нардепа, однак із деталей зрозуміло, що йдеться про депутата Миколу Тищенка.

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Зазначається, що Київський апеляційний суд задовольнив клопотання генпрокурора та продовжив Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за виключенням необхідності отримання меддопомоги або необхідності перейти в укриття під час повітряної тривоги.

Нардепу повідомили про підозру 25 червня за незаконне позбавлення волі ексвійськовослужбовця у Дніпрі.

Передісторія: 

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  • Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.
  • У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
  • У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. 
  • Печерський районний суд Києва 25 червня обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку. За рішенням суду Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.
  • Після закінчення судового засідання спалахнув скандал, оскільки Тищенка після обрання запобіжного заходу побачили у пʼятизірковому готелі Києва Hyatt. Правоохоронці одягли електронний браслет нардепу лише о 22:30. До того Тищенко вільно пересувався містом.

Тищенко
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