Нардепа Тищенко оставили под круглосуточным домашним арестом

Николай Тищенко. Фото из его Facebook

Киевский апелляционный суд продлил депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Нардепа подозревают в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре.

Источник: Киевский апелляционный суд

Детали: В сообщении не сказано имя нардепа, однако из деталей понятно, что речь идет о депутате Николае Тищенко.

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Отмечается, что Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство генпрокурора и продолжил Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, за исключением необходимости получения медпомощи или необходимости перейти в укрытие во время воздушной тревоги.

Нардепу сообщили о подозрении 25 июня за незаконное лишение свободы экс-военнослужащего в Днепре.

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