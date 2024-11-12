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Нардепа Тищенко оставили под круглосуточным домашним арестом

Татьяна ОлейникВторник, 12 ноября 2024, 22:00
Нардепа Тищенко оставили под круглосуточным домашним арестом
Николай Тищенко. Фото из его Facebook

Киевский апелляционный суд продлил депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Нардепа подозревают в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре.

Источник: Киевский апелляционный суд

Детали: В сообщении не сказано имя нардепа, однако из деталей понятно, что речь идет о депутате Николае Тищенко.

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Отмечается, что Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство генпрокурора и продолжил Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, за исключением необходимости получения медпомощи или необходимости перейти в укрытие во время воздушной тревоги.

Нардепу сообщили о подозрении 25 июня за незаконное лишение свободы экс-военнослужащего в Днепре.

Предыстория:

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  • Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту событий в городе Днепр.
  • В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
  • В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства. 
  • Печерский районный суд Киева 25 июня избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко. По решению суда Тищенко должен находиться под круглосуточным домашним арестом, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.
  • После окончания судебного заседания разгорелся скандал, поскольку Тищенко после избрания меры пресечения заметили в пятизвездочном отеле Киева Hyatt. Правоохранители надели электронный браслет нардепу только в 22:30. До этого Тищенко свободно передвигался по городу.

Тищенко
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