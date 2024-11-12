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Навальна після зірваного українцями виступу у Лісабоні заявила, що "ворог у нас один"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 12 листопада 2024, 22:38
Навальна після зірваного українцями виступу у Лісабоні заявила, що ворог у нас один
Фото з росзмі

Російська діячка Юлія Навальна, вдова російського опозиціонера Олексія Навального, закликала українців "не вигадувати ворога" після того, як вони увімкнули сигнал повітряної тривоги під час її виступу у Лісабоні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Навальну в Telegram

Деталі: Навальна висловила здивування тим, що "група українських учасників Web Summit" спитала в неї, чи підтримує вона війну проти України.

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"Серйозно? Ви це в мене питаєте?.. Я борюся проти режиму Путіна і проти війни. І вважаю, що це взаємопов'язані речі", – написала вона, нагадавши про антипутінську та антивоєнну позицію її чоловіка.

Також Навальна зазначила, що "ворог у нас (тобто Навальної та українців. – Ред.) один".

"І українцям не треба вигадувати собі ворога в особі російської опозиції", – підсумувала діячка.

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Як повідомляла "ЄвроПравда", на конференції Web Summit 2024 у Лісабоні українські активісти увімкнули звук повітряної тривоги та скандували "Stop Russia" під час виступу Юлії Навальної.

На конференцію організатори її запросили як "потужний голос за демократію та права людини".

Нагадаємо, Юлія Навальна оголосила про політичні амбіції в Росії після смерті чоловіка на початку року в російській колонії та почала зустрічі з іноземними лідерами.

Юлія НавальнаРосія
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