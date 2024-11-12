Навальная после сорванного украинцами выступления в Лиссабоне заявила, что "враг у нас один"

Российский деятель Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального, призвала украинцев "не придумывать врага" после того, как они включили сигнал воздушной тревоги во время ее выступления в Лиссабоне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Навальную в Telegram

Детали: Навальная выразила удивление тем, что "группа украинских участников Web Summit" спросила у нее, поддерживает ли она войну против Украины.

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"Серьезно? Вы это у меня спрашиваете? Я борюсь против режима Путина и против войны. И считаю, что это взаимосвязанные вещи", – написала она, напомнив об антипутинской и антивоенной позиции ее мужа.

Также Навальная отметила, что "враг у нас (то есть Навальной и украинцев. – Ред.) один".

"И украинцам не надо придумывать себе врага в лице российской оппозиции", – подытожила деятельница.

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Как сообщала "ЕвроПравда", на конференции Web Summit 2024 в Лиссабоне украинские активисты включили звук воздушной тревоги и скандировали "Stop Russia " во время выступления Юлии Навальной.

На конференцию организаторы ее пригласили как "мощный голос за демократию и права человека".

Напомним, Юлия Навальная объявила о политических амбициях в России после смерти мужа в начале года в российской колонии и начала встречи с иностранными лидерами.