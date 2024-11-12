Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Навальная после сорванного украинцами выступления в Лиссабоне заявила, что "враг у нас один"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 12 ноября 2024, 22:38
Навальная после сорванного украинцами выступления в Лиссабоне заявила, что враг у нас один
Фото из россми

Российский деятель Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального, призвала украинцев "не придумывать врага" после того, как они включили сигнал воздушной тревоги во время ее выступления в Лиссабоне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Навальную в Telegram

Детали: Навальная выразила удивление тем, что "группа украинских участников Web Summit" спросила у нее, поддерживает ли она войну против Украины.

Реклама:

"Серьезно? Вы это у меня спрашиваете? Я борюсь против режима Путина и против войны. И считаю, что это взаимосвязанные вещи", – написала она, напомнив об антипутинской и антивоенной позиции ее мужа.

Также Навальная отметила, что "враг у нас (то есть Навальной и украинцев. – Ред.) один".

"И украинцам не надо придумывать себе врага в лице российской оппозиции", – подытожила деятельница.

РЕКЛАМА:

Как сообщала "ЕвроПравда", на конференции Web Summit 2024 в Лиссабоне украинские активисты включили звук воздушной тревоги и скандировали "Stop Russia " во время выступления Юлии Навальной.

На конференцию организаторы ее пригласили как "мощный голос за демократию и права человека".

Напомним, Юлия Навальная объявила о политических амбициях в России после смерти мужа в начале года в российской колонии и начала встречи с иностранными лидерами.

Юлия НавальнаяРосcия
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Чехии задержан закарпатский рэкетир, который пытался сбежать от правосудия в ЕС

Фото, обновленоРоссия ударила ракетой по жилой застройке Одессы: 10 человек погибли, десятки ранены

фото"Выбивал" 2,5 млн долларов из мобилизованного бизнесмена: СБУ задержала подозреваемого депутата

В Кремле отреагировали на "мирный план" Эрдогана относительно заморозки войны в Украине

Графики отключения света в Киеве и области могут отменить в ближайшие дни – эксперт

Зеленский представит внутренний План устойчивости в ВРУ – источники

Все новости...
Юлия Навальная
Украинцы включили воздушную тревогу и скандировали во время выступления Навальной в Лиссабоне
Навальная заявила, что пойдет в президенты, если вернется в Россию после Путина
Навальна очолить Human Rights Foundation
Последние новости
17:42
Ракетная опасность: по всей стране объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К
17:40
В Украине дешевеют овощи, в частности картофель, а фрукты - преимущественно дорожают
17:37
баскетбол"Киев-Баскет" переписывает историю, "Днепр" продолжает выигрывать. 10 главных новостей недели в Суперлиге
17:30
В Украине меняют правила открытия международных автобусных перевозок
17:25
Увольнения и выговоры: чем закончился языковой скандал в Ивано-Франковском медицинском вузе
17:23
Шмыгаль отчитался о ликвидации последствий атаки РФ на энергетику: где самая сложная ситуация
17:21
В Белом доме уклонились от прямого ответа относительно разрешения Украине бить ATACMS по России
17:15
Россияне ударили артиллерией по Константиновке и убили двух гражданских
16:38
БЭБ нашло в Одессе поддельные электроинструменты на почти 15 миллионов
16:36
Умеров: Российская армия наращивает силы и создает новые бригады
Все новости...
Реклама:
Реклама: