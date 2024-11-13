На тлі скандалу із закупівлями курток для ЗСУ родина нардепа Касая придбала в Дубаї квартир на $1 млн – ЗМІ

Донька та племінник народного депутата "Слуги народу" з оборонного комітету Геннадія Касая у 2022-2023 роках придбали чотири квартири у Дубаї на близько 37 мільйонів гривень за курсом на момент купівлі.

Джерело: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода)

Дослівно: "Інформацію про дубайську нерухомість родини депутата журналісти знайшли у витоку з державних реєстрів Обʼєднаних Арабських Еміратів, отриманому та верифікованому у межах співпраці з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

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Йдеться про чотири квартири в житлових комплексах преміумкласу.

Цю нерухомість Касаї придбали у 2022-2023 роках, у той період, коли родина нардепа потрапила у скандал із поставками з Туреччини курток для армії невідповідної якості та за завищеними цінами.

У відповідь на запитання "Схем", Геннадій Касай заперечив свою причетність до цієї оборонної закупівлі, а доньку та племінника назвав дорослими людьми, які купують те, що самі забажають. Походження коштів він, однак, ніяк не пояснив".

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Деталі: Згідно з витоком даних з держреєстрів Дубаю, свої перші квартири члени родини Касая придбали там у квітні 2022 року.

Поліна Касай, на той момент 22-річна донька нардепа "Слуги народу", купила двокімнатну квартиру у житловому комплексі Dubai Gate 2 за 310 тисяч доларів (близько 9 мільйонів гривень на час купівлі).

Того ж місяця і року 25-річний племінник депутата, Олександр Касай, придбав апартаменти у житловому комплексі Studio One за 202,5 тисячі доларів (6 мільйонів гривень на момент купівлі). Цей 32-поверховий хмарочос розташований у престижному районі Dubai Marina.

Наступну квартиру в елітному комплексі Palm Views West вартістю майже у 330 тисяч доларів (понад 12 мільйонів гривень на момент купівлі) – Олександр Касай придбав у серпні 2022 року. Palm Views West розташований на штучному острові Palm Jumeirah.

Комплекс Palm Views West

У лютому 2023 року племінник нардепа придбав ще один об’єкт нерухомості у Дубаї за майже 240 тисяч доларів (9,5 мільйонів гривень на момент купівлі) – знов у Studio One.

Уся ця нерухомість вартувала Олександру Касаю 770,000 доларів (понад 27 мільйонів гривень), а його двоюрідній сестрі Поліні – у 310,000 доларів (близько 9 мільйонів гривень).

Офіційного пояснення походження коштів на елітну нерухомість в ОАЕ у родичів нардепа не знайшли.

Зараз доньці нардепа 25 років, вона працює копірайтеркою. Від джерел з доступом до даних реєстру доходів фізичних осіб журналісти дізнались, що офіційно за останні 3,5 роки Поліна Касай заробила близько 3 мільйонів гривень – це у 3,5 рази менше, ніж коштує квартира, яку вона придбала в Дубаї.

Сам парламентар та його дружина, згідно з декларацією з 2021 по 2022 рік – разом заробили близько 1,5 мільйона гривень, більше ніж половина з яких – зарплата народного депутата. Сума заощаджень подружжя у той період майже не змінювалися.

Журналісти зателефонували Поліні Касай, щоб зʼясувати звідки в неї гроші на квартиру у Дубаї. Втім, вона поклала слухавку, щойно зрозуміла про що розмова.

У нардепа запитали про походження коштів його родини на нерухомість в ОАЕ. Він відповів, що його 25-річна донька та 27-річний племінник – дорослі та самостійні люди і не радяться з ним стосовно своїх фінансових рішень.

Племінник нардепа 27-річний Олександр Касай до серпня 2023 року професійно займався гандболом. Входив до складу збірної України та грав у запорізькому "Моторі". Це – команда спортклубу "Мотор Січі".

Одним з керівників гандбольного клубу до 2019 року був Геннадій Касай, дядько Олександра Касая та нардеп від "Слуги народу".

У 2021 році Олександр Касай отримав частку у бізнесі – у галузі авіації. Його тато, Павло Касай, тоді був директором з маркетингу та торгівлі у "Мотор Січі", близьким до президента корпорації В’ячеслава Богуслаєва. Раніше обидва фігурували у розслідуванні про продаж двигунів для гелікоптерів, вироблених на "Мотор Січі", в Росію на початку повномасштабної війни.

У січні 2021 року Олександр Касай став власником 7% акцій у науково-виробничій фірмі "МС АВІА-ГРЕЙД". Судячи з ліцензій, які має компанія, вона продає паливо та ремонтує військову техніку. Компанія модернізує та ремонтує авіоніку, зокрема, на гелікоптерах Мі-8, Мі-24, йдеться в архівній версії сайту "МС АВІА-ГРЕЙД".

У період, коли Олександр Касай був акціонером компанії, підприємство отримувало 15 мільйонів гривень чистого прибутку на рік. Скільки заробляв саме племінник нардепа з часткою у 7% – напевно невідомо, але навіть якби весь прибуток йшов на розподіл дивідендів, то це було би не більше 1 мільйона гривень на рік.

Що було раніше: "Українська правда" з'ясувала, що одним із власників турецької компанії "Vector avia", яка продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових на 30 млн доларів, був Олександр Касай, племінник нардепа від партії "Слуга народу" та члена комітету з питань нацбезпеки Геннадія Касая.

За інформацією журналістів Олександр Касай залишив Україну ще у травні 2023 року.

Після скандалу з поставками одягу для армії, 6 лютого 2023 року, племінник Геннадія Касая вийшов зі співзасновників Vector Avia. Згодом він позбувся своєї частки у 7% і в українській компанії "МС АВІА-ГРЕЙД".

Наразі, згідно з даними YouControl, він має лише 10% у запорізькому маркетинговому агентстві "Борщ", яке є збитковим. У його власності одна квартира у Запоріжжі, придбана за 1 мільйон гривень у 2022 році, та три – у Дубаї.

Журналісти звернулися до Олександра Касая з запитанням про те, звідки у нього гроші на таку нерухомість, але відповідей не отримали.

Згідно з витоком з держреєстрів Дубаю, Олександр та Поліна Касаї здають свої квартири в оренду.

Апартаменти Поліни винаймає громадянин Єгипту, за що платить приблизно 23 тисячі доларів на рік.

Олександр здає в оренду всі три свої об’єкти нерухомості, що приносить йому понад 65 тисяч доларів на рік.

Знати більше: Слуга курток для ЗСУ. Хто заробляє на війні в Україні?

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