На фоне скандала с закупками курток для ВСУ семья нардепа Касая приобрела в Дубае квартир на $1 млн – СМИ

Дочь и племянник народного депутата "Слуги народа" из оборонного комитета Геннадия Касая в 2022-2023 годах приобрели четыре квартиры в Дубае на около 37 миллионов гривен по курсу на момент покупки.

Источник: "Схемы" (проект Радио Свобода)

Дословно: "Информацию о дубайской недвижимости семьи депутата журналисты нашли в утечке из государственных реестров Объединенных Арабских Эмиратов, полученной и верифицированной в рамках сотрудничества с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

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Речь идет о четырех квартирах в жилых комплексах премиум-класса.

Эту недвижимость Касаи приобрели в 2022-2023 годах, в тот период, когда семья нардепа попала в скандал с поставками из Турции курток для армии несоответствующего качества и по завышенным ценам.

В ответ на вопрос "Схем", Геннадий Касай отрицал свою причастность к этой оборонной закупке, а дочь и племянника назвал взрослыми людьми, которые покупают то, что сами захотят. Происхождение средств он, однако, никак не объяснил".

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Детали: Согласно утечке данных из госреестров Дубая, свои первые квартиры члены семьи Касая приобрели там в апреле 2022 года.

Полина Касай, на тот момент 22-летняя дочь нардепа "Слуги народа", купила двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Dubai Gate 2 за 310 тысяч долларов (около 9 миллионов гривен на момент покупки).

В том же месяце и году 25-летний племянник депутата, Александр Касай, приобрел апартаменты в жилом комплексе Studio One за 202,5 тысячи долларов (6 миллионов гривен на момент покупки). Этот 32-этажный небоскреб расположен в престижном районе Dubai Marina.

Следующую квартиру в элитном комплексе Palm Views West стоимостью почти в 330 тысяч долларов (более 12 миллионов гривен на момент покупки) - Александр Касай приобрел в августе 2022 года. Palm Views West расположен на искусственном острове Palm Jumeirah.

Комплекс Palm Views West

В феврале 2023 года племянник нардепа приобрел еще один объект недвижимости в Дубае за почти 240 тысяч долларов (9,5 миллионов гривен на момент покупки) - снова в Studio One.

Вся эта недвижимость стоила Александру Касаю 770,000 долларов (более 27 миллионов гривен), а его двоюродной сестре Полине - в 310,000 долларов (около 9 миллионов гривен).

Официального объяснения происхождения средств на элитную недвижимость в ОАЭ у родственников нардепа не нашли.

Сейчас дочери нардепа 25 лет, она работает копирайтером. От источников с доступом к данным реестра доходов физических лиц журналисты узнали, что официально за последние 3,5 года Полина Касай заработала около 3 миллионов гривен - это в 3,5 раза меньше, чем стоит квартира, которую она приобрела в Дубае.

Сам парламентарий и его жена, согласно декларации с 2021 по 2022 год - вместе заработали около 1,5 миллиона гривен, больше половины из которых - зарплата народного депутата. Сумма сбережений супругов в тот период почти не менялись.

Журналисты позвонили Полине Касай, чтобы выяснить, откуда у нее деньги на квартиру в Дубае. Впрочем, она положила трубку, как только поняла о чем разговор.

У нардепа спросили о происхождении средств его семьи на недвижимость в ОАЭ. Он ответил, что его 25-летняя дочь и 27-летний племянник - взрослые и самостоятельные люди и не советуются с ним относительно своих финансовых решений.

Племянник нардепа 27-летний Александр Касай до августа 2023 года профессионально занимался гандболом. Входил в состав сборной Украины и играл в запорожском "Моторе". Это - команда спортклуба "Мотор Сичи".

Одним из руководителей гандбольного клуба до 2019 года был Геннадий Касай, дядя Александра Касая и нардеп от "Слуги народа".

В 2021 году Александр Касай получил долю в бизнесе - в области авиации. Его папа, Павел Касай, тогда был директором по маркетингу и торговле в "Мотор Сичи", близким к президенту корпорации Вячеславу Богуслаеву. Ранее оба фигурировали в расследовании о продаже двигателей для вертолетов, произведенных на "Мотор Сичи", в Россию в начале полномасштабной войны.

В январе 2021 года Александр Касай стал владельцем 7% акций в научно-производственной фирме "МС АВИА-ГРЕЙД". Судя по лицензиям, которые имеет компания, она продает топливо и ремонтирует военную технику. Компания модернизирует и ремонтирует авионику, в частности, на вертолетах Ми-8, Ми-24, говорится в архивной версии сайта "МС АВИА-ГРЕЙД".

В период, когда Александр Касай был акционером компании, предприятие получало 15 миллионов гривен чистой прибыли в год. Сколько зарабатывал именно племянник нардепа с долей в 7% - наверняка неизвестно, но даже если бы вся прибыль шла на распределение дивидендов, то это было бы не более 1 миллиона гривен в год.

Что было раньше: "Украинская правда" выяснила, что одним из владельцев турецкой компании "Vector avia", которая продала летние куртки для ВСУ под видом зимних на 30 млн долларов, был Александр Касай, племянник нардепа от партии "Слуга народа " и члена комитета по вопросам нацбезопасности Геннадия Касая.

По информации журналистов Александр Касай покинул Украину еще в мае 2023 года.

После скандала с поставками одежды для армии, 6 февраля 2023 года, племянник Геннадия Касая вышел из соучредителей Vector Avia. Впоследствии он лишился своей доли в 7% и в украинской компании "МС АВИА-ГРЕЙД".

Сейчас, согласно данным YouControl, он имеет лишь 10% в запорожском маркетинговом агентстве "Борщ", которое является убыточным. В его собственности одна квартира в Запорожье, приобретенная за 1 миллион гривен в 2022 году, и три - в Дубае.

Журналисты обратились к Александру Касаю с вопросом о том, откуда у него деньги на такую недвижимость, но ответов не получили.

Согласно утечке из госреестров Дубая, Александр и Полина Касаи сдают свои квартиры в аренду.

Апартаменты Полины снимает гражданин Египта, за что платит примерно 23 тысячи долларов в год.

Александр сдает в аренду все три свои объекты недвижимости, что приносит ему более 65 тысяч долларов в год.

Узнать больше: Слуга курток для ВСУ. Кто зарабатывает на войне в Украине?

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