В Сеулі заявили, що військові КНДР вже ведуть бойові дії проти України в Курській області

Північнокорейські військові, яких раніше відправили до Росію, перебувають в Курській області і "вже ведуть бойові дії" проти України.

Джерело: агентство Yonhap з посиланням на заяву Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

Деталі: Шпигунська служба повідомила, що "північнокорейські солдати, відправлені в Росію, перемістилися в Курську область протягом останніх двох тижнів, і їхнє розгортання на полях битв завершено".

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