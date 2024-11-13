В Сеулі заявили, що військові КНДР вже ведуть бойові дії проти України в Курській області
Середа, 13 листопада 2024, 14:04
Північнокорейські військові, яких раніше відправили до Росію, перебувають в Курській області і "вже ведуть бойові дії" проти України.
Джерело: агентство Yonhap з посиланням на заяву Національної розвідувальної служби Південної Кореї.
Деталі: Шпигунська служба повідомила, що "північнокорейські солдати, відправлені в Росію, перемістилися в Курську область протягом останніх двох тижнів, і їхнє розгортання на полях битв завершено".
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Передісторія:
- 7 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
- За третій квартал 2024 року до Росії приїхала рекордна кількість громадян Північної Кореї, які вказали метою поїздки навчання на тлі повідомлень про перекидання солдатів КНДР для участі у війні проти України.
- У Держдепі США заявили, що успіх Росії на полі бою з використанням північнокорейських військових залежатиме від рівня їх інтеграції в російську армію.
- Минулого тижня у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області.
- Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.