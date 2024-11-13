В Сеуле заявили, что военные КНДР уже ведут боевые действия против Украины в Курской области
Среда, 13 ноября 2024, 14:04
Северокорейские военные, которых ранее отправили в Россию, находятся в Курской области и "уже ведут боевые действия" против Украины.
Источник: агентство Yonhap со ссылкой на заявление Национальной разведывательной службы Южной Кореи.
Детали: Шпионская служба сообщила, что "северокорейские солдаты, отправленные в Россию, переместились в Курскую область в течение последних двух недель, и их развертывание на полях сражений завершено".
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Предыстория:
- 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ на Курщине уже есть потери.
- За третий квартал 2024 года в Россию приехало рекордное количество граждан Северной Кореи, которые указали целью поездки обучение на фоне сообщений о переброске солдат КНДР для участия в войне против Украины.
- В Госдепе США заявили, что успех России на поле боя с использованием северокорейских военных будет зависеть от уровня их интеграции в российскую армию.
- На прошлой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области.
- Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.