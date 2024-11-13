В Сеуле заявили, что военные КНДР уже ведут боевые действия против Украины в Курской области

Северокорейские военные, которых ранее отправили в Россию, находятся в Курской области и "уже ведут боевые действия" против Украины.

Источник: агентство Yonhap со ссылкой на заявление Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Детали: Шпионская служба сообщила, что "северокорейские солдаты, отправленные в Россию, переместились в Курскую область в течение последних двух недель, и их развертывание на полях сражений завершено".

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