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У МЗС заперечили, що Україна може зробити ядерну зброю

Тетяна ОлійникСереда, 13 листопада 2024, 22:57
У МЗС заперечили, що Україна може зробити ядерну зброю
Фото - Getty Images

У Міністерстві закордонних справ заперечили оприлюднену в ЗМІ інформацію про те, що Україна може зробити власну ядерну бомбу, якщо США скоротить військову допомогу.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, видання Times

Пряма мова речника: "Україна віддана Договору про нерозповсюдження ядерної зброї; ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру набувати ядерну зброю. Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ і повністю прозора для його моніторингу, що виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях".

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Деталі: Раніше видання Times, з посиланням на начебто доповідну записку, підготовлену для Міністерства оборони України, повідомило, що Україна зможе швидко створити базовий пристрій з плутонію за технологією, подібною до бомби "Товстун", скинутої американцями на Нагасакі в 1945 році.

Times написав також, що Києву, не маючи часу на будівництво і запуск великих потужностей для збагачення урану, довелося б використовувати плутоній, видобутий з відпрацьованих паливних стрижнів, що раніше застосовували у ядерних реакторах на атомних електростанціях.

Що передувало:

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  • Президент Володимир Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї.
  • Німецьке видання Bild з посиланням на неназваного українського чиновника написало, що в України є матеріал і знання щодо створення ядерної зброї: "Матеріал у нас є, у нас є знання. Якщо буде вказівка, нам знадобиться лише кілька тижнів для створення першої бомби".
  • Згодом Зеленський заперечив, що Україна готується створити ядерну зброю.

МЗСядерна зброя
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