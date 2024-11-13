У МЗС заперечили, що Україна може зробити ядерну зброю
У Міністерстві закордонних справ заперечили оприлюднену в ЗМІ інформацію про те, що Україна може зробити власну ядерну бомбу, якщо США скоротить військову допомогу.
Джерело: речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, видання Times
Пряма мова речника: "Україна віддана Договору про нерозповсюдження ядерної зброї; ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру набувати ядерну зброю. Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ і повністю прозора для його моніторингу, що виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях".
Деталі: Раніше видання Times, з посиланням на начебто доповідну записку, підготовлену для Міністерства оборони України, повідомило, що Україна зможе швидко створити базовий пристрій з плутонію за технологією, подібною до бомби "Товстун", скинутої американцями на Нагасакі в 1945 році.
Times написав також, що Києву, не маючи часу на будівництво і запуск великих потужностей для збагачення урану, довелося б використовувати плутоній, видобутий з відпрацьованих паливних стрижнів, що раніше застосовували у ядерних реакторах на атомних електростанціях.
Що передувало:
- Президент Володимир Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї.
- Німецьке видання Bild з посиланням на неназваного українського чиновника написало, що в України є матеріал і знання щодо створення ядерної зброї: "Матеріал у нас є, у нас є знання. Якщо буде вказівка, нам знадобиться лише кілька тижнів для створення першої бомби".
- Згодом Зеленський заперечив, що Україна готується створити ядерну зброю.