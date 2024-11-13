В МИД отрицают, что Украина может сделать ядерное оружие
В Министерстве иностранных дел опровергли обнародованную в СМИ информацию о том, что Украина может сделать собственную ядерную бомбу, если США сократит военную помощь.
Источник: представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, издание Times
Прямая речь спикера: "Украина привержена Договору о нераспространении ядерного оружия; мы не владеем, не разрабатываем и не намерены приобретать ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и полностью прозрачна для его мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях".
Детали: Ранее издание Times, со ссылкой на якобы докладную записку, подготовленную для Министерства обороны Украины, сообщило, что Украина сможет быстро создать базовое устройство из плутония по технологии, подобной бомбе "Толстяк", сброшенной американцами на Нагасаки в 1945 году.
Times написал также, что Киеву, не имея времени на строительство и запуск больших мощностей для обогащения урана, пришлось бы использовать плутоний, добытый из отработанных топливных стержней, ранее применявшихся в ядерных реакторах на атомных электростанциях.
Что предшествовало:
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, упомянув при этом отказ Киева от ядерного оружия.
- Немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника написало, что у Украины есть материал и знания по созданию ядерного оружия: "Материал у нас есть, у нас есть знания. Если будет указание, нам понадобится всего несколько недель для создания первой бомбы".
- Впоследствии Зеленский отрицал, что Украина готовится создать ядерное оружие.