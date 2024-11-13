В МИД отрицают, что Украина может сделать ядерное оружие

В Министерстве иностранных дел опровергли обнародованную в СМИ информацию о том, что Украина может сделать собственную ядерную бомбу, если США сократит военную помощь.

Источник: представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, издание Times

Прямая речь спикера: "Украина привержена Договору о нераспространении ядерного оружия; мы не владеем, не разрабатываем и не намерены приобретать ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и полностью прозрачна для его мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях".

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Детали: Ранее издание Times, со ссылкой на якобы докладную записку, подготовленную для Министерства обороны Украины, сообщило, что Украина сможет быстро создать базовое устройство из плутония по технологии, подобной бомбе "Толстяк", сброшенной американцами на Нагасаки в 1945 году.

Times написал также, что Киеву, не имея времени на строительство и запуск больших мощностей для обогащения урана, пришлось бы использовать плутоний, добытый из отработанных топливных стержней, ранее применявшихся в ядерных реакторах на атомных электростанциях.

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