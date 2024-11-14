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Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Иван ДьяконовЧетверг, 14 ноября 2024, 02:00
Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState
карта DeepState

В ночь на 14 ноября аналитический проект DeepState сообщил о новых успешных продвижениях оккупационных войск России на востоке Украины: в частности, россиянам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Ильинку, а также продвинулся в Дальнем, у Новодонецкого, Трудового и Купянска".

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Детали: По информации DeepState россияне вошли в Купянск Харьковской области.

Дословно: "Сегодня после обеда две колонны вражеской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск к трассе на Сватово. Первая в составе 2 МТ-ЛБ, БМП и танка, а точный состав второй неизвестен, потому что они двигались уже когда стемнело.

Благодаря усилиям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр и смежников удалось уничтожить часть десанта".

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Детали: Согласно информации DeepState, российская сторона, получив сведения о своих успехах, пыталась выслать подкрепление, однако украинские силы обороны нанесли удар по врагу.

"Почему сложилась такая ситуация? Последние месяцы линия соприкосновения стала загадкой для всех подразделений. Боевые порядки ВСУ и врага просто были разбросаны по лесу, осуществлялись ротации обеих сторон, а война в лесу выглядела "странной", – акцентируют аналитики и призывают ГБР и СБУ обратить внимание на командование 11Х ОМБр в связи с ситуацией на этом участке фронта.

Предыстория:

  • Накануне российские оккупанты в четыре волны пытались прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении, часть российских солдат была переодета в форму украинских военных. В общем враг задействовал около 15 единиц техники.
  • 10 ноября 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Купянск Харьковской области.

оккупацияДонецкая областьРосcиявойна
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