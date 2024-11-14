Сеул перегляне рішення про зброю для України після перемоги Трампа – ЗМІ
Перемога Дональда Трампа на виборах у США змушує Південну Корею переглянути можливість відправки зброї безпосередньо в Україну, проте наразі рішення немає.
Джерело: Bloomberg
Деталі: За словами чиновника, який побажав залишитися анонімним, уряд президента Юн Сок Йола змушений враховувати позицію Трампа, щоб вирішити, чи варто змінювати свою політику щодо відмови від надання летальної допомоги Києву.
За словами іншого урядовця, Сеул також вивчає, як підхід Трампа до війни вплине на підтримку України з боку низки країн.
В офісі Юна заявили, що уряд вивчить можливі сценарії військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю після розгортання військ Пхеньяном і вживатиме контрзаходів: "Ми будемо тісно координувати свої дії з нашим союзником і партнерами в цьому процесі".
Експорт летальної допомоги Києву став би сигналом сильної підтримки України. Це також може принести користь південнокорейському бізнесу, якщо він візьме участь у післявоєнній відбудові України
Президент України Володимир Зеленський готується відправити посланця до Сеула, щоб попросити зброю і переконати Південну Корею переглянути свою позицію на її користь. Південна Корея має величезні запаси 155-міліметрових артилерійських снарядів, що використовуються Україною.
Офіційні особи в Сеулі заявили, що можуть розглянути можливість прямого постачання зброї, якщо Північна Корея отримає технологію, яка посилить її здатність виробляти зброю масового знищення. Правитель РФ Володимир Путін заявив, що не виключає надання Кіму високоточної зброї у відповідь на військову допомогу Заходу для України.
Передісторія:
- Джерела в українській розвідці заявили, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.
- Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня. За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
- Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що фронті на Курському напрямку відбулося перше невелике зіткнення із північнокорейськими військами.
- Керівництво Південної Кореї розглядає можливість відправки до України групи спостерігачів через перекидання до Росії солдатів з КНДР.
- Новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову зі своїм південнокорейським колегою Юн Сук Йолем, в ході якої, зокрема, порушили питання розгортання військ КНДР у Росії для допомоги у війні проти України.