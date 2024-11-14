Сеул пересмотрит решение об оружии для Украины после победы Трампа - СМИ

Победа Дональда Трампа на выборах в США заставляет Южную Корею пересмотреть возможность отправки оружия непосредственно в Украину, однако пока решения нет.

Источник: Bloomberg

Детали: По словам чиновника, который пожелал остаться анонимным, правительство президента Юн Сок Йола вынуждено учитывать позицию Трампа, чтобы решить, стоит ли менять свою политику относительно отказа от предоставления летальной помощи Киеву.

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По словам другого чиновника, Сеул также изучает, как подход Трампа к войне повлияет на поддержку Украины со стороны ряда стран.

В офисе Юна заявили, что правительство изучит возможные сценарии военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей после развертывания войск Пхеньяном и примет контрмеры: "Мы будем тесно координировать свои действия с нашим союзником и партнерами в этом процессе".

Экспорт летальной помощи Киеву стал бы сигналом сильной поддержки Украины. Это также может принести пользу южнокорейскому бизнесу, если он примет участие в послевоенном восстановлении Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский готовится отправить посланника в Сеул, чтобы попросить оружие и убедить Южную Корею пересмотреть свою позицию в ее пользу. Южная Корея имеет огромные запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, используемых Украиной.

Официальные лица в Сеуле заявили, что могут рассмотреть возможность прямых поставок оружия, если Северная Корея получит технологию, которая усилит ее способность производить оружие массового уничтожения. Правитель РФ Владимир Путин заявил, что не исключает предоставления Киму высокоточного оружия в ответ на военную помощь Запада для Украины.

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