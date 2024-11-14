Сеул пересмотрит решение об оружии для Украины после победы Трампа - СМИ
Победа Дональда Трампа на выборах в США заставляет Южную Корею пересмотреть возможность отправки оружия непосредственно в Украину, однако пока решения нет.
Источник: Bloomberg
Детали: По словам чиновника, который пожелал остаться анонимным, правительство президента Юн Сок Йола вынуждено учитывать позицию Трампа, чтобы решить, стоит ли менять свою политику относительно отказа от предоставления летальной помощи Киеву.
По словам другого чиновника, Сеул также изучает, как подход Трампа к войне повлияет на поддержку Украины со стороны ряда стран.
В офисе Юна заявили, что правительство изучит возможные сценарии военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей после развертывания войск Пхеньяном и примет контрмеры: "Мы будем тесно координировать свои действия с нашим союзником и партнерами в этом процессе".
Экспорт летальной помощи Киеву стал бы сигналом сильной поддержки Украины. Это также может принести пользу южнокорейскому бизнесу, если он примет участие в послевоенном восстановлении Украины
Президент Украины Владимир Зеленский готовится отправить посланника в Сеул, чтобы попросить оружие и убедить Южную Корею пересмотреть свою позицию в ее пользу. Южная Корея имеет огромные запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, используемых Украиной.
Официальные лица в Сеуле заявили, что могут рассмотреть возможность прямых поставок оружия, если Северная Корея получит технологию, которая усилит ее способность производить оружие массового уничтожения. Правитель РФ Владимир Путин заявил, что не исключает предоставления Киму высокоточного оружия в ответ на военную помощь Запада для Украины.
Предыстория:
- Источники в украинской разведке заявили, что в Курской области России произошло первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.
- Ранее в Пентагоне подтвердили, что северокорейские военные, которые прибыли в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует. По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на фронте на Курском направлении произошло первое небольшое столкновение с северокорейскими войсками.
- Руководство Южной Кореи рассматривает возможность отправки в Украину группы наблюдателей из-за переброски в Россию солдат из КНДР.
- Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим южнокорейским коллегой Юн Сук Йолем, в ходе которого, в частности, подняли вопрос развертывания войск КНДР в России для помощи в войне против Украины.