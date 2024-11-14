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Суд продовжив Шуфричу арешт до 5 грудня

Станіслав ПогоріловЧетвер, 14 листопада 2024, 21:15
Суд продовжив Шуфричу арешт до 5 грудня
Нестор Шуфрич, фото: Getty Images

Шевченківський райсуд Києва продовжив тримання під вартою до 5 грудня народному депутату від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Повідомляється, що адвокат клопотав про зміну запобіжного заходу, оскільки підозра не обґрунтована і немає доказової бази, проте суд відхилив його.

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У справі фігурує також колишній помічник Шуфрича — В'ячеслав Черепаня, якому суд також продовжив тримання під вартою до 5 грудня.

Що передувало:

  • Шуфрича і його експомічника В’ячеслава Черепаня звинувачують у фінансуванні дій зі зміни та повалення конституційного ладу, захоплення держ влади, зміни меж території і державного кордону України. Зокрема йдеться про передачу коштів для оплати роботи охоронній фірмі в окупованому Криму у 2016-му році. Обидва фігуранти звинувачення відкидають.
  • Також Шуфрича звинувачують у державній зраді.
  • 3 вересня прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича та його експомічника.
  • 4 вересня до Печерського райсуду Києва під час підготовчого засідання у справі екснардепа від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича викликали лікарів через погане самопочуття ексдепутата.

Нагадаємо: 

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  • 28 березня 2023 року журналісти BIHUS Info з’ясували, що родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у Конча-Заспі та шістьма квартирами в Києві. Тоді ж розслідувачі вперше згадали угорця Штофу, який був пов’язаний із компанією Шуфрича.
  • У своєму розслідування УП довідалось, що ексдепутат після початку повномасштабного вторгнення врятував свої коштовні активи, переписавши їх на підставну особу та перевіз родину до Угорщини.

Шуфричсударешт
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