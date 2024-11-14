Суд продовжив Шуфричу арешт до 5 грудня

Шевченківський райсуд Києва продовжив тримання під вартою до 5 грудня народному депутату від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Повідомляється, що адвокат клопотав про зміну запобіжного заходу, оскільки підозра не обґрунтована і немає доказової бази, проте суд відхилив його.

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У справі фігурує також колишній помічник Шуфрича — В'ячеслав Черепаня, якому суд також продовжив тримання під вартою до 5 грудня.

Що передувало:

Шуфрича і його експомічника В’ячеслава Черепаня звинувачують у фінансуванні дій зі зміни та повалення конституційного ладу, захоплення держ влади, зміни меж території і державного кордону України. Зокрема йдеться про передачу коштів для оплати роботи охоронній фірмі в окупованому Криму у 2016-му році. Обидва фігуранти звинувачення відкидають.

Також Шуфрича звинувачують у державній зраді.

3 вересня прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича та його експомічника.

4 вересня до Печерського райсуду Києва під час підготовчого засідання у справі екснардепа від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича викликали лікарів через погане самопочуття ексдепутата.

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