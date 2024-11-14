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Суд продлил Шуфричу арест до 5 декабря

Станислав ПогориловЧетверг, 14 ноября 2024, 21:15
Суд продлил Шуфричу арест до 5 декабря
Нестор Шуфрич, фото: Getty Images

Шевченковский райсуд Киева продлил содержание под стражей до 5 декабря народному депутату от запрещенной ОПЗЖ Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене.

Источник: "Суспільне"

Детали: Сообщается, что адвокат ходатайствовал об изменении меры пресечения, поскольку подозрение не обосновано и нет доказательной базы, однако суд отклонил его.

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В деле фигурирует также бывший помощник Шуфрича - Вячеслав Черепаня, которому суд также продлил содержание под стражей до 5 декабря.

Что предшествовало:

  • Шуфрича и его экс-помощника Вячеслава Черепаня обвиняют в финансировании действий по изменению и свержению конституционного строя, захвата госвласти, изменения границ территории и государственной границы Украины. В частности речь идет о передаче средств для оплаты работы охранной фирме в оккупированном Крыму в 2016-м году. Оба фигуранта обвинения отвергают.
  • Также Шуфрича обвиняют в государственной измене.
  • 3 сентября прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича и его экс-помощника.
  • 4 сентября в Печерский райсуд Киева во время подготовительного заседания по делу экс-нардепа от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича вызвали врачей из-за плохого самочувствия экс-депутата.

Напомним:

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  • 28 марта 2023 года журналисты BIHUS Info выяснили, что семья Шуфрича владеет четырьмя имениями в Конча-Заспе и шестью квартирами в Киеве. Тогда же расследователи впервые вспомнили венгра Штофа, который был связан с компанией Шуфрича.
  • В своем расследовании УП узнало, что экс-депутат после начала полномасштабного вторжения спас свои ценные активы, переписав их на подставное лицо и перевез семью в Венгрию.

Шуфричсударест
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