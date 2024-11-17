У Києві працює ППО
Неділя, 17 листопада 2024, 06:34
У ніч на неділю у Києві двічі працювала протиповітряна оборона
Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram
Пряма мова: "В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!".
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Доповнено: О 6:34 Попко знову повідомив про роботу ППО у Києві. Він закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо:
- Ворог атакує країну ударними безпілотниками.
- Також зафіксовано зліт бомбардувальників Ту-95.