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У Києві працює ППО

Олена ІвашківНеділя, 17 листопада 2024, 06:34
У Києві працює ППО
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на неділю у Києві двічі працювала протиповітряна оборона

Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!".

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Доповнено: О 6:34 Попко знову повідомив про роботу ППО у Києві. Він закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо: 

КиївППОШахедбезпілотники
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